Chuligáni opäť v akcii: TOTO sa dialo na štadióne „kladivárov“!

Londýnske derby medzi West Hamom United a Tottenhamom Hotspur na ihrisku až toľko futbalového vzruchu neprinieslo. Najtesnejšiu výhru 1:0 domácim zabezpečil Jamajčan Antonio, no o najväčšiu drámu zápasu sa postarali predovšetkým fanúšikovia oboch táborov.

Potýčky medzi podporovateľmi týchto dvoch popredných anglických klubov nie sú nezvyčajným javom. Tentokrát si to rozdali priamo na štadióne, a to v priebehu polčasovej prestávky. Dvere, ktoré ich od seba navzájom oddeľovali, vykopol jeden z priaznivcov „kohútov“, čo vyústilo do hromadnej bitky.

Okrem úderov lietalo vzduchom aj pivo a usporiadateľská služba mala plné ruky práce, aby všetkých aktérov upokojila. Našťastie, pri incidente sa nikto vážnejšie nezranil.