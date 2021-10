Ako zmyslov zbavený! Ronaldo kopal do ležiaceho protihráča

V závere prvého polčasu to bolo už 3:0 pre hostí a značná frustrácia bola viditeľná na najväčšej hviezde domácich Cristianovi Ronaldovi. Portugalčan po neúspešnom zákroku kopal do ležiaceho Curtisa Jonesa. Aj keď trafil iba loptu, šlo o tvrdé a nešportové chovanie.

Hlavný rozhodca však vytiahol iba žltú kartu a Ronaldo mohol v zápase pokračovať. V úvode druhého polčasu za nepriaznivého stavu 0:5 vsietil gól, avšak kvôli ofsajdu uznaný nebol.

20 year old Curtis Jones has rattled 36 year old “GOAT” Ronaldo in his own backyard 😭😭 pic.twitter.com/GoORW7yJmn