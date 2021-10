Liverpool zničili United piatimi gólmi: Pogba poslal Keitu na nosidlá!

V súboji tradičných rivalov z kraja Lancaster zničil v nedeľu Liverpool svojho súpera rýchlymi protiútokmi. Všetkých päť gólov dal po rýchlom prechode pred bránu súpera, štyri už do prestávky.

Frustráciu Manchestru podčiarkol v 60. minúte striedajúci Paul Pogba, ktorý uvidel červenú kartu za "šlapák". Na trávniku tak strávil iba štvrťhodinu.

Naby Keïta is being stretchered off after the red card challenge from Paul Pogba. pic.twitter.com/mv7esoy16b