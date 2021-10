Kontroverzný transparent Crystal Palace: Majitelia Newcastlu sú teroristi

Za konzorciom stojí saudskoarabský korunný princ Mohammed bin Salmán. Práve on stojí za nedodržiavaním ľudských práv a tiež za pirátstvom v oblasti televíznych práv.

Podporovatelia Palace vytiahli transparent počas sobotného vzájomného zápasu, kedy ich miláčikovia na vlastnom trávniku hostili práve Newcastle. Fanúšikovská skupina Holmesdale Fanatics si za uvedený prejav protestu vyslúžili uznanie na sociálnych sieťach, ale aj stíhanie miestnej polície.

„V sobotu 23. októbra sme dostali podnet, ktorí hovorí o ofenzívnom transparente zo strany fanúšikov Crystal Palace. Akékoľvek obvinenia z rasistického správania budeme brať veľmi seriózne,“ vyjadrila sa polícia.

🚨⚽️ | NEW: Police are carrying out inquiries into a banner unveiled by Crystal Palace fans before Saturday’s 1-1 draw with Newcastle. pic.twitter.com/gVU4FZzLJ3