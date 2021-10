Miliónové prestupy? V Poľsku idú svojou cestou: Hráč prestúpil za tonu zemiakov

Športom a futbalom špeciálne vládnu v posledných rokoch financie. Čím plnší účet, tým vyššie ambície a možnosť dovoliť si veľké hviezdy. Poliaci však búrajú všetky zaužívané zvyky, ako menu použili zemiaky.

Peniaze šli úplne bokom. Duo poľských tímov sa dohodlo vskutku netradične, za hráča zaplatili tonou zemiakov. Učinil tak klub Czarne Golanka Dolna, ktorý z nižšej poľskej súťaže angažoval hráča Dawída Rybu. Na účet jeho zamestnávateľa však nepristali peniaze, klubu poslal kupca zeleninu. Tá následne putovala na dobročinné účely.

Dawíd Ryba už v Lubiatówe istú dobu hráva, klub sa ho však až teraz rozhodol získať natrvalo. Na druhej strane barikády jednaní stal oproti šéfovi Lubiatówa Rafalovi Karwackému samotný otec hráča. Ten mimo klubu pracuje taktiež v detskom domove.

Prvotný návrh bol braný iba s nadhľadom, napokon sa však prestupová čiastka v podobe tony zemiakov stala skutočnosťou. Obe strany totiž dospeli k názoru, že by mohli obdarovať práve detský domov. Hlavnou otázkou už napokon bolo iba to, či to bude zemiakmi alebo cibuľou.