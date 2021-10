Ronaldo patrí k najhorším útočníkom Premier League: Blíži sa jeho koniec?

Päťnásobný držiteľ Zlatej lopty je v posledných týždňoch terčom kritiky anglických fanúšikov. Tí síce boli jeho návratom do Manchesteru United celý bez seba, avšak podľa zverejnených podrobných štatistík The Atletic patri Portugalčan k najhorším útočníkom Premier League.

V posledných týždňoch sa navyše začali objavovať špekulácie o jeho možnom konci reprezentačnej kariéry. „Ale prečo? Myslím, že ešte neprišiel môj čas. Nejde o to, čo chcú ľudia, ale ja. Keď budem cítiť, že nie som schopný behať, driblovať, strieľať a nemám energiu, potom o tom budem uvažovať. Naďalej chcem pokračovať, pretože mám stále motiváciu,“ vyvrátil všetky špekulácie v rozhovore pre zahraničný portál Sky Sports.

Ronaldo’s impact at Manchester United: Late shows, reluctant pressing and barely any dribbling



via @TheAthletic https://t.co/J7duFdKsDb