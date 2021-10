Nový Lionel Messi? Chlapčeka zo škôlky získal futbalový veľkoklub

Prevyšuje omnoho starších futbalistov! Malý futbalista Zayn Ali Salman (5) je síce ešte len v škôlke, ale svojou šikovnosťou na seba strhol poriadnu porciu pozornosti.

O chlapčeka, ktorý ešte nevyšiel zo škôlky, je veľký záujem.

Salmana do svojej akadémie získal klub Arsenal Londýn. Chlapcovi prischla prezývka „malý Messi" a na očiach verejnosti je od chvíle, keď sa stal najmladším získaným chlapcom Arsenalu.

„Keď som ho videl, zavolal som kamarátovi, ktorý potvrdil, že má štyri roky. Nemohol som tomu uveriť, že je stále v škôlke. Predvádzal veci, ktoré by v tomto veku ani nemal zvládnuť," povedal pre BBC Stephen Deans, skaut Arsenalu.

„Hovoril som potom s jeho rodičmi a priviedol ho na niekoľko stretnutí. Nie je to náhoda," priznáva.

Zayn nedávno oslávil svoje piate narodeniny, ale s loptou je mimoriadne obratný.

„Dali sme ho do skupiny deti do šiestich rokov, ale on bol hlavou a ramenami nad všetkými, takže sme ho posunuli ďalej,“ povedal tréner akadémie Austin Schofield.