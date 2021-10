V Brazílii pobavil divákov fanúšik: Ponaháňal ochranku, ale keď prišla kĺzačka, bolo po všetkom

Členovia ochranky nevedeli odvážlivca dlho chytiť. Napokon si jeden z usporiadateľov pomohol ukážkovou nešportovou kĺzačkou, ktorou bežca priam zlikvidoval.

Fanúšikov situácia na hracej ploche vyslovene bavili a ováciami ocenili každý nevydarený pokus o chytenie odvážneho mladíka.

This pitch invader was something else😂 pic.twitter.com/6nj0NMTy3y