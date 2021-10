Tréner Lazia doplatil na nevhodné gesto: Vyjadril náklonnosť k fašistickému diktátorovi Mussolinimu

Španiel Juan Bernabe patril jedenásť rokov k ikonám klubu. Od roku 2010 sa navyše staral o tímového maskota – obrovského orla bielohlavého menom Olympia. Toho pred každým domácim zápasom tradične vypúšťal, aby majestátne preletel Stadio Olympico.

„Okamžité suspendovanie danej osoby a možnosť výpovede kontraktu,“ píše sa v oficiálnom vyjadrení klubu, ktorého povesť a hodnoty Bernabe fašistickým gestom pošpinil.

Po zápase proti Interu Miláno bol tréner video zachytený, ako pri obchádzke s orlom zdraví priaznivcov vztýčenou pravačkou a prevolávaním hesla „Duce, Duce“, čo bola prezývka talianskeho fašistického diktátora Benita Mussoliniho.

Bernabe pritom svoj rešpekt voči diktátorovi nijak nepopiera. „Urobil som to, nebudem sa vyhovárať. Mussoliniho rešpektujem, urobil pre Taliansko veľa veľkých vecí, rovnako ako Franco v Španielsku,“ tvrdí, pričom zároveň upozorňuje, že kladný vzťah má ku každej rase i etnike.

Dané gesto podľa svojich slov vníma ako vojenský pozdrav, meno klubu nechcel žiadnym spôsobom očierniť. „Nevedel som, že tento spôsob osláv je v Taliansku zakázaný,“ obhajoval sa.

Juan Bernabè, the eagle trainer who works at Lazio, was filmed giving the fascist salute to fans at the Olímpico and has now been suspended by the club. 🤮 pic.twitter.com/EzxOS6eOfd