Fanúšik požiadal priateľku o ruku na futbalovom zápase: Krásny moment prerušilo toto...

Okrem veľkého počtu gólov prinieslo stredajšie stretnutie zámorskej MLS aj raritnú vec. Behom plynutia duelu boli prítomní priaznivci svedkami príjemného momentu. Jeden z fanúšikov si vybral futbalový zápas svojich obľúbencov ako vhodnú príležitosť na žiadosť o ruku.

Keď sa fanúšik finálne odhodlal k veľkému kroku, krásna chvíľka bola rýchlo narušená. Domáci útočník Kevin Cabral si totiž vybral rovnaký moment na vstrelenie gólu a pozornosť strhol na seba.

Organizácia LA Galaxy sa však po zápase zachovala ukážkovo. Klub na sociálnych sieťach ponúkol nešťastnej dvojici ako odškodné dva dresy úspešného strelca gólu.

Proposal gone wrong! 🚨 Cabral (LA) scored right after a Dynamo fan proposed to his girlfriend! 😅



After the game, LA Galaxy offered to send two Cabral shirts to the unlucky couple. 🤣



📽: @Dynamo_memes pic.twitter.com/RBEGS6d7dN