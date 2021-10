Nedokázala to ani Barcelona: O najťažšiu prehru Mourinha sa postarali nenápadní Nóri

Tisícosem zápasov odkoučoval José Mourinho vo svojej trénerskej kariére, ale prvýkrát sa mu stalo, že jeho tímu inkasoval šesť gólov.

Ašpirant na celkový triumf vo futbalovej Európskej konferenčnej lige AS Rím utrpel na trávniku nórskeho majstra Bodö/Glimt ťažkú prehru 1:6. O päť gólov prehral pod vedením Mourinha aj Real Madrid v roku 2010, keď v El Clásicu dostal výprask od FC Barcelona 0:5.

"Je to moja vina a zodpovednosť. Rozhodol som sa dať priestor iným hráčom ako zvyčajne a nevyšlo to. V chladnom počasí a na umelej tráve som chcel využiť väčšiu rotáciu hráčov. Záver je taký, že prvý tím súpera mal vyššiu kvalitu ako naša záložná jedenástka. Ich hráči na trávniku boli lepší ako tí naši. Robil som to s najlepším úmyslom, že nechám oddýchnuť našich najviac vyťažených hráčov. Súper nás však za to vytrestal," kajal sa José Mourinho.

Na prenikavom triumfe tímu z 50-tisícového mesta na severe Nórska sa strelecky podieľali štyria hráči. Erik Botheim a Ola Solbakken strelili po dva góly, Patrick Berg a Amahl Pellegrino pridali po jednom. V 28. min znížil na 1:2 z pohľadu hostí španielsky útočník Carles Pérez. "Máme len trinásť skutočne kvalitných hráčov. Ostatní sú na inej úrovni," dodal Mourinho.

Jedným z hrdinom nórskeho tímu bol útočník Erik Botheim. V 8. min strelil prvý gól, o 12 minút neskôr priťukol loptu Bergovi na druhý gól a po zmene strán v 52. min zvýšil na 3:1 pre nabudených severanov. A potom ešte prihral na presné zásahy aj Solbakkenovi a Pellegrinovi.

"Myslím si, že sme to výborne rozbehli od úvodných sekúnd. Vytvárali sme si priestor a dobre využívali naše šance. Štvrtým gólom sme definitívne pochovali súpera," uviedol Erik Botheim, cituje ho portál nórskej televízie NRK.

"Možno na začiatku nepostavili svojich najlepších hráčov, ale neskôr ich poslali do hry. Som absolútne hrdý na svojich hráčov. Toto mužstvo má svoju identitu v ofenzíve aj defenzíve. Hrali sme to, čo sme chceli, plných 90 minút," zhodnotil tréner Kjetil Knutsen.

S príchodom Európskej konferenčnej ligy na scénu sa pred začiatkom tejto sezóny začali vynárať úvahy, že José Mourinho sa môže stať prvým trénerom s triumfom vo všetkých troch európskych klubových súťažiach. Päťdesiatosemročný charizmatický Portugalčan s FC Porto (2003/2004) a Interom Miláno (2009/2010) ovládol dvakrát Ligu majstrov a dvakrát sa tešil aj z triumfu v Pohári UEFA, resp. jeho nástupníckej Európskej lige. Najprv to bolo s FC Porto (2002/2003) a potom Manchestrom United (2016/2017).

Aktuálny pohľad na tabuľku C-skupiny EKL je taký, že Bodö/Glimt sa dostal na prvú priečku o bod pred AS Rím. Oba tímy by si v konkurencii ukrajinskej Zorje Luhansk a bulharského CSKA Sofia mali zabezpečiť postup do vyraďovacej časti.