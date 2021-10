Postranný rozhodca Bednár sa bál o najbližších: Vyčítam si, že som tam bral syna

Bál sa o rodinu! Keď sa Peter Bednár (38) v nedeľu v šatni štadióna Antona Malatinského v Trnave obliekal do rozhodcovského úboru, netušil, že si na postrannej čiare zabehá len štvrťhodinu. V hľadisku mal svoju rodinu a keď na tribúnu, kde stál jeho syn, padli prvé svetlice, premkla ho hrôza a strach o najbližších!

Pískate 18 rokov. Zažili ste niekedy niečo podobné?

„Zažil som už všeličo, no to, čo sa udialo v Trnave, bol extrém. Obzvlášť v dobe, kedy sa niečo podobné nedeje už ani vo futbalovo i spoločensky menej vyspelých krajinách.“

Aký to bude mať vplyv na podporu futbalu?

„Na tento futbalový sviatok sme sa tešili všetci, od fanúšikov cez hráčov až po rozhodcov. Byť nominovaný na takéto stretnutie nie je každodennou záležitosťou. Mala to byť správna reklama na futbal no stal sa opak a po tejto skúsenosti sme o množstvo fanúšikov na tribúnach prišli.“

Váš syn s jeho dedom boli určite otrasení...

„Náš 9-ročný Sebastián sa začal futbalu aktívne venovať len pred mesiacom. Spoločne navštevujeme futbalové, hokejové či basketbalové zápasy, keďže Spišská Nová Ves je športovým mestom. Po období zápasov bez divákov mala byť v Trnave tá pravá futbalová atmosféra, a preto som si povedal, že to môže byť pre Sebiho zážitok, keďže na takom zápase ešte nebol. A to si určite povedalo i mnoho ďalších rodičov, keďže už počas predzápasovej rozcvičky som na tribúne videl množstvo detí. To, na čo sa museli pozerať po vniknutí divákov na hraciu plochu, nevidieť ani v bojových filmoch a vyčítam si, že som ho spolu s dedom tam vzal.“

Odradí ho táto negatívna skúsenosť od futbalu?

„Verím, že ho táto nepríjemná skúsenosť od futbalu neodradí, no pozerať sa na to, ako chuligáni kopú do nevládnych tiel na ihrisku, či brániť sa dopadajúcim svetliciam na tribúnu, nie je ľahké sústo pre dospelého, nie to pre dieťa. Dedo v tejto chvíli zachoval duchaprítomnosť, zabalil malého do deky a po dopade prvých svetlíc do ich sektora vzali nohy na plecia a utekali kade ľahšie. Stihli ešte zazrieť chlapca, ktorému dopadla svetlica do kapucne a mikina mu začala horieť.“

Pocítili ste zúfalstvo, veď v ohrození boli vaši najbližší.

„V týchto chvíľach som sa nachádzal v priestore medzi lavičkami, no cítil som absolútnu bezmocnosť a strach o blízkych a najmä som o nich nemal žiadnu informáciu. Po príchode do kabíny rozhodcov, som sa im snažil dovolať, no neúspešne. Až následne som dostal od partnerky informáciu, že sú obaja v poriadku.“

Podľa záberov televíznych kamier sa bila naozaj spodina spoločnosti.

„Po ceste zo štadióna sme stretli jedného z chuligánov, ktorého na ihrisku vyzliekli až do slipov. Sedel na ceste a bol mimo. Buď opitý, alebo pod vplyvom drog. Takíto ľudia by sa na štadióny dostať nemali.“

Aké by ste navrhli tresty pre chuligánov?

„Jediným zápasom sa zničí všetka práca a úsilie, ktoré do toho ľudia pôsobiaci vo futbale vkladajú. Problém vidím okrem organizácie stretnutia aj v legislatíve. Pre inšpiráciu netreba chodiť ďaleko. V Poľsku je samotné vniknutie na ihrisko trestným činom a nikto sa s vami nebaví.“