Pozadie brutálneho derby na Štadióne Antona Malatinského: Najsurovejší boli cudzinci!

Nebili sa iba Slováci. Hromadná bitka fanúšikov počas nedeľňajšieho fortunaligového derby Spartaka so Slovanom rezonuje aj za našimi hranicami. Je to z toho dôvodu, že sa do nej okrem chuligánov z oboch táborov zapojili aj primitívi zo zahraničia, ktorí sa hlásia k ultras českých, rakúskych a poľských klubov.