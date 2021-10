Pád tribúny má dohru: Holandský Nijmegen si musí hľadať prechodný domov

V nedeľňajšom zápase Eredivisie medzi Nijmegenom a Vitesse Arnhem (0:1) sa pri "ďakovačke" priaznivcov hostí oslavujúcich víťazstvo nad rivalom zrútila časť tribúny.

Podľa utorkového stanoviska klubu sa mesto ako majiteľ Goffert Stadium a miestny stavebný úrad dohodli, že až do vyšetrenia incidentu sa na štadióne nemôže hrať. "Najdôležitejšie pre nás je, aby sa po prešetrení mohla do budúcnosti garantovať bezpečnosť všetkých na štadióne," citovala agentúra AP hovorcu NEC Nicka van der Cammena. Nijmegen teraz rokuje s národným zväzom a ďalšími klubmi o náhradnom dejisku domácich zápasov NEC.

Po spadnutí menšej časti tribúny s asi 35 ľuďmi na štadióne nevypukla panika a podľa holandských médií neprišlo k žiadnym zraneniam. Starosta Nijmegenu Hubert Bruls inicioval okamžité vyšetrovanie celého prípadu.

Vitesse supporters celebrating beating rivals NEC Nijmegen away then the stand caves in! 😳 pic.twitter.com/WHV0Rd4zHD