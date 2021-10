Ofenzívna hviezda Realu Madrid má obrovský problém! Čaká ho súd za údajne vydieranie krajana

Francúzskeho futbalového útočníka Karima Benzemu, ktorý už viac ako jednu dekádu pôsobí v španielskom veľkoklube Real Madrid, čaká v stredu úvod súdneho pojednávania v kauze údajného vydierania krajana Mathieua Valbuenu spojeného s nahrávkou so sexuálnym obsahom.

Zatiaľ nie je známe, či 33-ročný kanonier osobne príde na pojednávanie, keďže v utorok večer jeho Real Madrid čaká duel Ligy majstrov na Ukrajine proti Šachtaru Doneck.

Tridsaťtriročný Benzema mal od novembra 2015 a prevalenia aféry s vydieraním Mathieua Valbuenu zatvorené dvere do národného tímu a až do mája 2021 márne čakal na udelenie milosti. Futbalista s alžírskym pôvodom za reprezentáciu Francúzska odohral v rokoch 2007 až 2015 spolu 81 duelov a strelil v nich 27 gólov. Medzičasom však už kouč Didier Deschamps Benzemu povolal späť do reprezentácie a ten sa mu odvďačil dobrými výkonmi - v 11 dueloch strelil šesť gólov.

Benzema, ktorý dlhodobo odmieta akékoľvek pochybenie, mal byť súčasťou päťčlennej skupiny, ktorá od Valbuenu požadovala financie za to, že nezverejní video so šteklivým obsahom, ktorého súčasťou bol aj tento futbalista. Benzemu mal osloviť kamarát z detstva, aby Valbuenu presvedčil, nech situáciu vyrieši priamo s vydieračmi. Ten však namiesto toho kontaktoval políciu.

Tridsaťsedemročný Valbuena je aktuálne hráčom gréckeho Olympiakosu Pireus, predtým hral aj za turecký klub Fenerbahce Istanbul, ruské Dinamo Moskva a vo vlasti za Lyon či Marseille. Valbuena je aj 52-násobný reprezentant Francúzska.

Benzemovi v prípade dokázania viny hrozí pokuta až 75-tisíc eur či päť rokov za mrežami. Pri predbežných výsluchoch priznal, že údajne slúžil len ako sprostredkovateľ komunikácie medzi Valbuenom a ich spoločným kamarátom Karimom Zenatim. Ten v minulosti už pobudol istý čas vo väzení za drogovú trestnú činnosť či krádež. Do prípadu sú zapletení aj Axel Angot, Mustapha Zouaoui a Younes Houass.