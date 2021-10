Šokujúca správa z Premier League: Mladý brankár náhle ukončil kariéru... Vážna diagnóza!

Lekári brankárovi diagnostikovali rakovinu semenníkov. Barden prostredníctvom klubového webu vydal stanovisko, v ktorom poďakoval rodine za podporu.

Dúfa, že nad chorobou zvíťazí a vráti sa k svojmu milovanému futbalu. Podľa jeho slov zachytili chorobu včas a liečba môže byť úspešná.

Barden pred sezónou odišiel na hosťovanie do Livingstonu, kde pôsobil ako dvojka. V Premiership nastúpil v tomto ročníku na jedno stretnutie. Teraz si musí od futbalu oddýchnuť.

Everyone at the club wishes Dan the very best during his treatment.



