Tréner Trnavy prirovnáva derby k hanbe futbalu, Ivan Kmotrík ml. posiela jasný odkaz

Šláger 11. kola futbalovej Fortuna ligy medzi FC Spartak Trnava a ŠK Slovan Bratislava sa v nedeľu nedohral. Hlavný rozhodca Filip Glova ho predčasne ukončil po dlhej prestávke, ktorú spôsobili výtržnosti fanúšikov.

Približne po štvrťhodine hry prerušili priamy súboj o prvé miesto v tabuľke diváci, ktorí vtrhli na hraciu plochu a došlo medzi nimi aj k fyzickým konfrontáciám. Po potýčkach musel jedného z fanúšikov priamo na trávniku ošetrovať zdravotnícky personál a odniesli ho na nosidlách.

"My sme chceli hrať, hráči chceli hrať, všetci od nás z klubu chceli hrať, ale Slovan na čele s majiteľom samozrejme od prvej sekundy nechceli hrať. Ich stanovisko bolo, že sa tu necítia bezpečne a ten zápas sa takto skončil," povedal trnavský tréner Michal Gašparík na Štadióne Antona Malatinského.

"Stanovisko klubu musia dať kompetentní, za nás môžem len povedať, že nás to mrzí. Malo to byť sviatok futbalu, nakoniec je to hanba futbalu. Jednoznačne sa treba z toho poučiť, pretože toto už sa skoro nikde na svete nedeje. Treba tomu predísť.

Mrzí nás to, pretože my sme chceli dnes hrať, nakoniec sme chceli aj ten zápas dohrávať. Dnes sme si verili na Slovan a, žiaľ, takto to dopadlo. Kvôli pár idiotom doplatia na to klub aj všetci ľudia, ktorí sa na to tešili, či už v televízii, alebo tí, ktorí prišli sem," dodal Gašparík.

Situácia v hľadisku sa upokojila, až keď policajní ťažkoodenci vypratali sektor hosťujúcich podporovateľov, ktorí naďalej používali pyrotechniku. Hráči oboch mužstiev čakali v kabínach, po dlhej pauze vyšiel Glova z tunela a gestom ukončil stretnutie.

"Slovan stojí za svojimi fanúšikmi. Z nášho pohľadu išlo o jednoznačné zlyhanie usporiadateľskej služby, ktorá fanúšikom z domáceho sektora umožnila jednak prejsť nad náš sektor, a potom mohli vstúpiť priamo na ihrisko.

Rovnako odsudzujeme následný zásah voči našim priaznivcom. Rešpektujeme rozhodnutie o predčasnom ukončení zápasu, v tejto chvíli ho považujeme za správne, pretože celý problém vznikol zlyhaním usporiadateľskej služby domáceho klubu," povedal pre oficiálnu webovú stránku Slovana generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

"Zápas ukončil hlavný rozhodca, no naše stanovisko bolo jasné - nechceli by sme pokračovať po tom, ako boli naši fanúšikovia neprávom potrestaní a vytlačení zo štadióna.

Osobne za nimi stojím, celý problém totiž vnikol zlyhaním domácej usporiadateľskej služby," dodal Kmotrík.