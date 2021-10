Šialené! Brankár po góle zmlátil vlastného obrancu

V 81. minúte zápasu severoírskej Premiership medzi Glentoranom a Coleraine stratil domáci obranca Bobby Burns loptu. Situácia sa skončila vyrovnávajúcim gólom.

Domáci brankár Aaron McCarey sa poriadne nahneval a utekal za vinníkom situácie. Nekompromisným úderom ho zrazil na zem. Obrancovi Burnsovi museli prísť na pomoc spoluhráči.

BIG TALKING POINT 😲@Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2-2 draw with Coleraine at the Oval.



Report & reaction 👉 https://t.co/DDQkyaJAGB#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/mRIhCw86wP