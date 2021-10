Najväčšie futbalové derby Trnava – Slovan konečne aj pred diváckou kulisou: Vojna na ihrisku i v hľadisku?

Foto

Hlad po derby dvoch najslávnejších slovenských futbalových klubov je veľký! Ak by to dovoľovali pandemické opatrenia, možno by štadión Antona Malatinského, na ktorom dnes Spartak Trnava odohrá proti Slovanu Bratislava (17.00 hod., PP Dajto) jubilejný 100. zápas, bol celkom plný.