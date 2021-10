Dušan Tittel pred futbalovým derby Trnava – Slovan: Škrtel - Henty? Bude horieť!

Po čase derby ako remeň! Bitka dvoch najväčších futbalových rivalov u nás bude mať konečne správne grády.

O motivácii je zbytočné hovoriť. Jedinou prioritou tabuľkovo druhého Spartaka Trnava je zajtra (17.00 hod. PP Dajto) zhodiť z trónu najnenávidenejšieho súpera pod Tatrami – Slovan Bratislava. Červeno-čiernym zabezpečí post lídra po polovici základnej časti Fortuna ligy jedine víťazstvo.

V tomto roku sa im proti belasým darí. Obhajcu majstrovského titulu zdolali na Tehelnom poli a doma dokonca rozdielom triedy. Jedným z obojživelníkov, ktorý obliekal dresy úhlavných nepriateľov, bol stopér Dušan Tittel.

„Mám obrovský rešpekt k histórii oboch klubov. Slovan, v ktorom som strávil vyše desať rokov, bol predsa len prvý a bližší ako Spartak. Vzájomné súboje patrili vždy k vrcholom sezóny. Dal som góly v oboch dresoch, takže na derby spomínam veľmi rád,“ uviedol pre Nový Čas.

Prestup zo Slovana do Trnavy a naopak fanúšikovia v minulosti neodpúšťali. Takých hráčov nazývali zradcami.

„Nepovažoval som sa za neho, lebo ja som odišiel do Spartaka na protest proti práci vedenia Slovana, ktoré dve kolá pred koncom ligy odvolalo trénera Galisa,“ pripomenul.

Vzťahy v klubovom trojuholníku belasých neboli vtedy ideálne. „Nešiel som do 1. FC Košice a ani by mi nenapadlo prestúpiť do Interu. Z Bratislavy prišlo do Spartaka viacero hráčov. Na prvom tréningu nás vítalo asi 5 000 fanúšikov.“

Trojnásobný najlepší futbalista Slovenska je rád, že derby bude mať po rokoch opäť šťavu. Rivali sú pri sebe na čele tabuľky a v hľadisku sa chystá pri 9 000 návšteve búrlivá kulisa.

„Pre Slovan to nie je nič nové, keďže posledné tri roky dominoval v našej lige. Tréner Vlado Weiss pôjde do derby so snahou uspieť a udržať si vedenie. Michal Gašparík má za sebou výborný štart do kariéry. Podarilo sa mu mužstvo udržať pokope a ešte ho aj posilniť o Martina Škrtela.“

Tittela mrzí veľký počet cudzincov v oboch tímoch, ktorí nedokážu precítiť tradíciu derby. „99 percent z nich nevie, kto to boli Jokl, Ondruš, Adamec či iní.“

Bývalý vynikajúci obranca videl nedávno Slovan naživo v európskom pohári, na zápase Spartaka už dlho nebol. Z pohľadu stopéra sa teší na duely Škrtel – Henty.

„Bude v nich horieť. Maťo sa vyžíva v takýchto súbojoch. Hentymu v nich určite nič nedaruje. Útočník Slovana tiež rád vyhľadáva kontakty. Môže sa to skončiť aj kartami,“ myslí si 44-násobný slovenský reprezentant.

ČO HOVORÍ PRE SPARTAK

- 8-zápasová šnúra bez prehry

- so 4 gólmi top obrana súťaže

- podpora 8 500 fanúšikov

ČO HOVORÍ PRE SLOVAN

- najproduktívnejší útok ligy

- dostatočne široký káder

- strelecká chuť útočníka Mráza

FORTUNA LIGA – 11. KOLO

L. Mikuláš – Trenčín 2:1

SOBOTA (18.00)

Zl. Moravce – Sereď

Senica – Michalovce

Pohronie – Ružomberok

Žilina – Dun. Streda (16.00)

NEDEĽA (17.00)

Trnava – Slovan (PP Dajto)