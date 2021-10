Newcastle má na lane veľké trénerské meno: Povedie Dúbravku legenda Chelsea?

Po príchode nového majiteľa do Newcastlu United už začínajú účastníka anglickej Premier League oblietavať prvé špekulácie. S tímom, kde aktuálne pôsobí slovenský reprezentačný brankár Martin Dúbravka, sa spája známe trénerské meno.

Po minulotýždňovom prebratí klubu od investorov zo Saudskej Arábie je Newcastle United rázom najbohatší futbalový klub sveta. Prvou predzvesťou veľkých zmien by malo byť nahradenie aktuálne lodivoda Stevea Brucea. Podľa denníka The Sun by mal na lavičku „strák“ zasadnúť Frank Lampard, donedávna hlavný kouč Chelsea.

Pre zamestnávateľa slovenského brankára Martina Dúbravku by to mal byť prvý impulz očakávanej obmeny. Newcastle sa aktuálne nachádza na predposlednom mieste ligového pelotónu anglickej najvyššej súťaže.

Na základe informácii anglického denníka je medzi horúcimi kandidátmi taktiež tréner Dortmundu Lucien Favre, kouč Leicesteru Brendan Rogers a v neposlednom rade Graham Potter z konkurenčného Brightonu.