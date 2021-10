Ladislav Jurkemik po konci šancí postúpiť na MS: Hra, akú chceme, ale neskoro

Cenná, ale už nič neriešiaca remíza! Nerozhodný výsledok na ihrisku vicemajstrov sveta z Chorvátska má pre slovenskú reprezentáciu skôr psychologický než praktický význam. Hamšík a spol. sa v Osijeku utvrdili, že pri výkonoch, aké predviedli v jesennej časti kvalifikácie MS 2022, sú na správnej ceste k prerodu národného tímu po zbabranom európskom šampionáte.

Postupové šance do Kataru sú fuč. Naši futbalisti ich paradoxne pochovali v zápasoch, v ktorých sa herne priblížili k trendom súčasného moderného futbalu.

„Ak by sme nezačali s veľkým rešpektom, nehrali od úvodu tak bojazlivo a rovnako napádali súpera po celý zápas, tak v Chorvátsku vyhráme,“ povedal pre Nový Čas bývalý tréner repre Ladislav Jurkemik. Podľa neho mali byť naši hráči aj proti Rusom odvážnejší a v Kazani nemuseli prehrať. „V týchto dvoch zápasoch sme mohli chytiť šesť bodov.“

V Osijeku to nebol z našej strany žiaden ustráchaný defenzívny výkon s prevahou prihrávok dozadu či do šírky. Skôr naopak. Zverenci trénera Štefana Tarkoviča sa kondične favoritovi vyrovnali, aktívne hľadali cestu k bránke Livakoviča a tentoraz pridali aj efektivitu v koncovke.

„Ukázali, že na to majú. Haraslín, Schranz, Almási, Bero, to sú chlapci, ktorí jazdia a behajú. Sú ochotní pendlovať hore-dole. Vidieť, že v kluboch hrávajú. Na nich treba stavať reprezentáciu.“

Aj často kritický Jurkemik priznáva očividný výkonnostný pokrok mužstva oproti nedávnym majstrovstvám Európy. „Do reprezentácie sa nechodí na výlety, ale bojovať za svoju krajinu,“ pripomína.

V novej sezóne sa zlepšila vyťaženosť hráčov v kluboch a stratégia hry národného tímu je ofenzívnejšia ako v minulosti. „Mladí chalani vniesli zdravú konkurenciu a ducha. V kluboch sú nútení takto hrávať a to isté treba od nich žiadať aj v repre. Takýto futbal, ktorý má ďaleko od nudy, chcú vidieť fanúšikovia.“

Ak ho podľa jeho slov budú ponúkať aj ďalej, môže to náš futbal nasmerovať k lepším a úspešnejším časom. Kvalifikácia, ktorú zakončíme novembrovým dvojzápasom so Slovinskom a Maltou, je stratená.

„Hodnotím to ako neúspech. Mohli sme postúpiť. To, čo ukázali Rusi, je hanba. Nedá sa to pozerať. Mali sme na nich. A s Chorvátmi sme mohli hrať o víťazstvo v skupine, ak by sme hrávali tak ako proti nim v druhom polčase. Postup sme stratili po remízach s Cyprom a Maltou,“ uzavrel extréner národného tímu.