Frustrácia hviezdneho belgického brankára po Lige národov: Pre UEFA sú dôležité peniaze, nie hráči

Belgičania vstupovali do finálového turnaja Ligy národov ako líder rebríčka Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), ale po prehrách s Francúzmi (2:3) a Talianmi (1:2) obsadili nepopulárne štvrté miesto.

Brankár Thibaut Courtois bol frustrovaný nielen z dvoch tesných prehier, ale aj z niečoho iného.

"Budem úprimný. Zápas o tretie miesto v Lige národov hráme len pre peniaze, nie však pre tie naše. Financie navyše má z toho Európska futbalová únia, lebo atraktívne zápasy dostane do televízie," uviedol 29-ročný belgický brankár pre Sky Sports, cituje ho web bbc.com.

"Priznávam, že hrať proti Taliansku má pre nás svoj význam, ale to by nemali tréneri úplne zmeniť zostavy. Ak by sme sa dostali do finále, určite by sme nastúpili v inom zložení," doplnil Courtois.

Dve z troch najväčších belgických hviezd, Romelu Lukaku a Eden Hazard, sa pre svalové problémy nedostali ani na súpisku zápasu proti Taliansku, Kevin de Bruyne nastúpil po hodine hry.

"To len ukazuje, ako veľa zápasov hráme. Na budúci rok máme majstrovstvá sveta až v novembri a decembri, sezónu ukončíme niekedy koncom júna a krátko na to začneme ďalšiu. Pri takomto nasadení sme potom náchylnejší na zranenia. Ľudia z UEFA sa vedia ozvať len vtedy, keď niekto príde s projektom Superligy. Inak sa starajú len o svoje vrecká," pritvrdil Courtois.

Brankár Realu Madrid tvrdí, že dva týždne voľna po takmer 12-mesačnom naháňaní sa na vrcholnej ligovej a reprezentačnej úrovni je pre futbalistov zo špičkových klubov veľmi málo. "Ak sa nikto verejne neozve, bude to stále to isté a nič sa nezmení," pokračoval skúsený Belgičan.

Zástupcovia UEFA v reakcii na kritiku uviedli: "Nie je pravda, že Liga národov zvyšuje počet zápasov na reprezentačnej úrovni. Hrá sa pravidelne len v asociačných termínoch, ktoré sú vyhradené pre medzinárodné zápasy. Náplňou Ligy národov je poskytnúť pridanú úroveň reprezentačným zápasom, aby sa stali zmysluplnými a atraktívnymi na všetkých úrovniach. A tiež nie je pravda, že si UEFA privyrába na tejto súťaži. Všetky zisky z nej prerozdeľujeme do národných futbalových zväzov. Takto financujeme a propagujeme futbal v celej Európe."

Nahnevaný Courtois vo svojom "výleve" neobišiel ani Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) a jej návrh na zhustenie konania svetových šampionátov namiesto štyroch na každé dva roky. "Ak sa toto presadí, nebudeme mať už žiadne voľno. To vlastne budeme hrať majstrovstvá sveta alebo Európy každý rok. Záver z toho bude taký, že najlepší hráči budú stále zranení. Veď nie sme roboti," dodal bronzový medailista z MS 2018.