Dúbravkov Newcastle je klub s najväčším finančným potenciálom: Ani miliarda eur z nás majstrov neurobí

Vývoj udalostí berie pozitívne a teší sa na ďalšie výzvy! Reč je o slovenskom reprezentantovi a brankárovi Newcastlu United Martinovi Dúbravkovi (32), ktorý je v týchto dňoch súčasťou historickej zmeny v tomto tradičnom anglickom klube.

Ten totiž kúpil bohatý saudskoarabský Verejný investičný fond, čím sa Straky, ako znie prezývka klubu, stali tímom s najväčším finančným potenciálom na svete.

Martin Dúbravka vníma zmenu na pozícii majiteľov klubu ako pozitívny krok a verí, že s novými šéfmi prídu aj úspechy. „Pre klub aj celé mesto je to veľká udalosť. Fanúšikovia oslavujú, lebo cítia, že s novými ľuďmi prídu nové ambície a nové ciele,“ vyjadril sa úvod gólman Newcastlu.

„Vopred však môžem povedať, že ak majú noví vlastníci záujem hrať v budúcnosti európske poháre, tak budem nadšený. V minulosti som hrával v kluboch, ktoré mali ambície, rád by som sa k tomu priblížil aj v Newcastli.

Zaslúžili by sme si byť vyššie ako doteraz. Teda hrať každú sezónu o záchranu,“ pokračoval Dúbravka, ktorý tvrdí, že úspechy sa nedostavia okamžite.

„Ide o dlhodobejší proces. V minulosti sme to videli na príkladoch Manchestru City či Paríža Saint Germain. Určite to neznamená, že teraz niekto vrazí do klubu miliardu eur, nakúpi pätnásť nových hráčov, staneme sa majstrami a bude sa tu hneď hrať Champions League. Myslím si, že takýto pohľad má aj vedenie, lebo som zachytil nejaké informácie, ako sa v tomto smere vyjadrovali,“ triezvo zhodnotil situáciu.

Žilinský rodák je aj klubovou jednotku, hoci ho dlhodobo trápi zranenie, ktoré ho v tejto sezóne ešte nepustilo na ihrisko. „Ak pôjde všetko podľa predpokladov, tak tento, najneskôr budúci týždeň by som sa už mal pripojiť k tímu.

V každom klube, v ktorom som bol, som musel o svoju pozíciu bojovať, preto neriešim ani to, či noví majitelia budú chcieť v budúcnosti priviesť nejakého brankára,“ tvrdí Dúbravka, ktorý si je vedomý, že v dohľadnom čase sa bude mužstvo posilňovať.

Nebyť zranenia, určite by bol v posledných kvalifikačných zápasoch našou jednotkou. Takto sleduje výkony spoluhráčov iba na diaľku.

„Škoda výsledku v Rusku, kde nám chýbalo trochu šťastia. Ale progres v našej hre je viditeľný. Poznám každého jedného chalana v tíme a môžem vám potvrdiť, že do každého jedného zápasu ideme s cieľom vyhrať,“ vyjadril sa reprezentačný gólman.