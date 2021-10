Kluby Premier League sa búria: Odvracanie pozornosti od porušovania ľudských práv!

Kluby anglickej Premier League sa búria! Nový majiteľ Newcastlu United môže podľa nich poškodiť meno anglickej najvyššej futbalovej súťaže.

Vo štvrtok oznámil účastník Premier League z Newcastlu predaj konzorcia s Verejným investičným fondom (PIF) zo Saudskej Arábie. K odpredaju za 300 miliónov libier však malo dôjsť už pred troma mesiaci.

Súťaž sa v tej dobe ocitla pod tlakom kvôli pirátskemu vysielaniu práve zo Saudskej Arábie, na čo upozornila katarská televízna spoločnosť beIN Sports, ktorá vlastní práva na vysielanie Premier League na strednom východe a v Saudskej Arábii nesmela pôsobiť.

Zákaz bol v stredu zrušený a o deň na to prišlo k dohode. Niektoré organizácie taktiež upozorňujú, že veľké pumpovanie peňazí do športu slúži k odvráteniu pozornosti od porušovania ľudských práv v tomto štáte. Presne to sa klubom naprieč anglickou najvyššou súťažou nepáči.