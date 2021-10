Maďari padli doma s Albánskom: Dáni stále stopercentní

Futbalisti Bosny a Hercegoviny zvíťazili v sobotňajšom zápase D-skupiny kvalifikácie MS 2022 v Kazachstane 2:0.

O ich triumfe rozhodol dvoma gólmi útočník Smail Prevljak. Bosna si pripísala prvý triumf v skupine, na konte má šesť bodov a figuruje na treťom mieste. Druhá je Ukrajina, ktorá zvíťazila vo Fínsku 2:1. Na konte má osem bodov, no o zápas viac ako Bosna.

Prvú výhru i body do tabuľky C-skupiny vybojovala Litva, ktorá pred svojimi fanúšikmi zdolala Bulharsko 3:1. Na úvodný zásah Justasa Lasickasa odpovedal v 64. minúte Kiril Despodov, no o triumfe domácich rozhodol v rozmedzí 82. a 84. minúty Fedor Černych. Litva zvíťazila po piatich prehrách, no s tromi bodmi je stále posledná, Bulharsko má o dva viac a je predposledné.

V A-skupine vyhrali predposlední Íri na ihrisku posledného Azerbajdžanu 3:0 a zaznamenali prvý triumf. Dva góly strelil Callum Robinson, tretí pridal Chiedozie Ogbene. V "béčku" si favorizovaní Švédi poradili s Kosovom 3:0 a so štyrmi výhrami z piatich duelov sú druhí za Španielskom. To má o bod viac, no odohralo už šesť stretnutí.

V priamom súboji o druhé miesto v F-skupine v Glasgowe zvíťazili Škóti nad Izraelom 3:2, o ich triumfe rozhodol stredopoliar Manchestru United Scott McTominay gólom zo štvrtej minúty nadstaveného času. Domáci majú na konte 14 bodov, Izrael o štyri menej. Na čele je bez straty bodu Dánsko, ktoré v sobotu hravo zdolalo Moldavsko 4:0 a už nemôže skončiť horšie ako na 2. mieste tabuľky. Dáni majú na konte 21 bodov a impozantné skóre 26:0.

I-skupine kraľujú podľa očakávania Angličania, v sobotu zvíťazili v Andorre poľahky 5:0. Na čele tabuľky majú 19 bodov, o štyri viac ako druhé Albánsko, ktoré vyhralo v Budapešti nad štvrtým Maďarskom tesne 1:0. Tretie Poľsko rozdrvilo San Maríno 5:0 a má o bod menej ako Albánci.

Európska kvalifikácia MS 2022

A-skupina:

Azerbajdžan - Írsko 0:3 (0:2)

Góly: 7. a 39. Robinson, 90. Ogbene

Luxembursko - Srbsko 0:1 (0:0)

Gól: 68. Vlahovič

Tabuľka:

1. Srbsko 6 4 2 0 13:7 14

2. Portugalsko 5 4 1 0 11:4 13

3. Luxembursko 5 2 0 3 5:9 6

4. Írsko 6 1 2 3 8:8 5

5. Azerbajdžan 6 0 1 5 3:12 1

B-skupina:

Švédsko - Kosovo 3:0 (1:0)

Góly: 29. Forsberg (z 11m), 62. Isak, 79. Quaison

Gruzínsko - Grécko 0:2 (0:0)

Góly: 90. Bakasetas (z 11 m), 90.+5 Pelkas

Tabuľka:

1. Španielsko 6 4 1 1 13:5 13

2. Švédsko 5 4 0 1 10:3 12

3. Grécko 5 2 3 0 7:4 9

4. Kosovo 6 1 1 4 3:12 4

5. Gruzínsko 6 0 1 5 2:11 1

C-skupina:

Litva - Bulharsko 3:1 (1:0)

Góly: 18. Lasickas, 82. a 84. Černych - 64. Despodov

Švajčiarsko - Severné Írsko 2:0 (1:0)

Gól: 45.+3 Zuber, 90.+1 Fassnacht, ČK: 37. Lewis (S. Ír.) po 2. ŽK

Tabuľka:

1. Taliansko 6 4 2 0 12:1 14

2. Švajčiarsko 5 3 2 0 6:1 11

3. Sev. Írsko 5 1 2 3 4:5 5

4. Bulharsko 6 1 2 3 4:9 5

5. Litva 6 1 0 5 4:14 3

D-skupina:

Kazachstan - Bosna a Hercegovina 0:2 (0:1)

Góly: 25. a 66. Prevljak

Fínsko - Ukrajina 1:2 (1:2)

Góly: 29. Pukki - 4. Jarmolenko, 34. Jaremčuk

Tabuľka:

1. Francúzsko 6 3 3 0 8:3 12

2. Ukrajina 6 1 5 0 8:7 8

3. Bosna a H. 5 1 3 1 7:6 6

4. Fínsko 5 1 2 2 5:7 5

5. Kazachstan 6 0 3 3 5:10 3

F-skupina:

Škótsko - Izrael 3:2 (1:2)

Góly: 30. McGinn, 57. Dykes, 90.+4 McTominay - 5. Zahavi, 32. Dabbur

Moldavsko - Dánsko 0:4 (0:4)

Góly: 23. Skov Olsen, 34. Kjaer (z 11m), 39. Nörgaard, 44. Maehle

Faerské ostrovy - Rakúsko 0:2 (0:1)

Góly: 26. Laimer, 48. Sabitzer

Tabuľka:

1. Dánsko 7 7 0 0 26:0 21

2. Škótsko 7 4 2 1 12:7 14

3. Izrael 7 3 1 3 16:14 10

4. Rakúsko 7 3 1 3 11:13 10

5. Faerské o. 7 1 1 5 4:16 4

6. Moldavsko 7 0 1 6 3:22 1

I-skupina:

Poľsko - San Maríno 5:0 (2:0)

Góly: 10. Swiderski, 20. Broli (vl.), 50. Kedziora, 84. Buksa, 90.+1 Piatek

Maďarsko - Albánsko 0:1 (0:0)

Gól: 80. Broja

Andorra - Anglicko 0:5 (0:2)

Góly: 17. Chilwell, 40. Saka, 59. Abraham, 79. Ward-Prowse, 86. Grealish

Tabuľka:

1. Anglicko 7 6 1 0 23:2 19

2. Albánsko 7 5 0 2 11:6 15

3. Poľsko 7 4 2 1 24:8 14

4. Maďarsko 7 3 1 3 12:11 10

5. Andorra 7 1 0 6 4:19 3

6. San Maríno 7 0 0 7 1:29 0