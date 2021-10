Prečo považuje bývalý repre tréner Ján Kocian postup Slovákov na MS za utópiu? Pomenoval príčiny prehry

Chlácholiť sa tým, že sme boli lepší, nemá zmysel. To si myslí bývalý reprezentačný tréner Ján Kocian (63) po prehre Slovákov v Rusku (0:1).

Podľa neho mali zverenci trénera Tarkoviča (48) proti výrazne oslabenej a chvíľami neškodnej zbornej zvíťaziť a zachovať si akú-takú nádej na postup na futbalové MS v Katare 2022. Po slabom začiatku kvalifikácie a tejto strate bodov je účasť Hamšíka a spol. na svetovom šampionáte už iba utópiou!

Ak si chceli slovenskí futbalisti zachovať postupovú nádej na majstrovstvá sveta, tak museli nad Ruskom naplno bodovať. Do kariet im hral fakt, že ruský výber bol kvôli zraneniam, kartám aj nezhodám v tíme výrazne oslabený.

Na ihrisku sa táto naša výhoda z hernej stránky prejavovala prakticky od začiatku do konca, keď boli Slováci lepší, ale po nešťastnom vlastnom góle Milana Škriniara sa po skončení zápasu z troch bodov napokon tešili domáci futbalisti.

„Nehrali sme zle, ale takéhoto súpera sme mali doraziť. Hlavne v tom prípade, že sme boli nútení vyhrať,“ povedal na úvod Ján Kocian. To, že slovenskí reprezentanti mali v tomto stretnutí prevahu vo všetkých štatistikách, už dnes nikoho nezaujíma, lebo v tabuľke majú Slováci prakticky nedosiahnuteľnú stratu.

V čom vidí príčinu prehry bývalý reprezentačný kouč? „V prvom rade mi v tíme chýba viac takej zdravej drzosti, a hlavne strelec s inštinktom gólového zabijaka. Po boji je každý generál, preto mi neprináleží hodnotiť rozhodnutia trénera, ale ja by som do hry určite poslal skôr nováčika v tíme Ladislava Almásiho.

Hlavne v druhom polčase, keď to už Rusi v obrane zahusťovali, tak sme mali šancu jedine z krajov poslať centre pred bránku, kde by sa možno vysoký útočník presadil. Ale opakujem, to je iba môj názor,“ pokračoval Ján Kocian, ktorý zároveň pragmaticky zhodnotil vývoj v skupine.

„Aj keby sme v Rusku vyhrali, nemali by sme postupovú miestenku vo vlastných rukách. Nezdolali sme v úvode kvalifikácie Cyprus a Maltu a teraz by sme to mali v posledných troch zápasoch dohnať? Zdá sa mi to nepravdepodobné, ba až utopické,“ dodal Ján Kocian.