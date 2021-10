Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov boli v piatkovom dueli v Španielsku v rámci bojov o postup na európsky šampionát tejto vekovej kategórie, ktoré sa v roku 2023 uskutočnia v Rumunsku a Gruzínsku, blízko obrovského prekvapenia na úkor veľkého favorita.

Zverenci trénera Jaroslava Kentoša na štadióne Cartuja v Seville dvakrát viedli, no po dvoch pokutových kopoch odpískaných proti nim v záverečnej desaťminútovke napokon podľahli súperovi 2:3.

"Myslím si, že sme vedeli eliminovať silné stránky Španielov, ktorí si z hry toho veľa nevypracovali. Dvakrát sme viedli, čiže sme veľmi sklamaní z prehry, ktorá prišla po dvoch penaltách a štandardnej situácii. Veľmi to mrzí, ale musíme sa už koncentrovať na ďalší zápas s Maltou," povedal na webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ) stredopoliar Ján Bernát, ktorý v 19. min otvoril skóre stretnutia.

Slováci sa druhýkrát ujali vedenia v 71. min, keď sa presadil Filip Lichý. Záložník bratislavského Slovana skóroval dve minúty po príchode na trávnik. Podľa neho to bol pre oko diváka "super futbal", i keď to slovenskí "sokolíci" výsledkovo nezvládli.

"Nechali sme na ihrisku srdce a vydali sme zo seba 100 percent. Pri mojom góle prišiel center zľava, nejako sa to tam odrazilo a hneď som si pomyslel, že to idem zakončiť placírkou.

Bol to neuveriteľný pocit, pretože dať gól Španielsku je niečo neuveriteľné. Mrzí ma akurát, že sme to nedotiahli do víťazného konca," skonštatoval rodák z Banskej Bystrice.

V tabuľke kvalifikačnej skupiny sú Slováci momentálne na 4. mieste s tromi bodmi. Vedú zatiaľ stopercentní Španieli (9). Mladí Slováci si budú môcť napraviť chuť v utorňajšom domácom dueli v Nitre proti hráčom Malty.