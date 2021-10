Vernon de Marco spevom pobavil Hamšíka a spol.: Argentínčan zaspieval Slovenské mamičky!

Zábava musí byť. Asi najviac ich rozosmial rodený Argentínčan a naturalizovaný Slovák Vernon de Marco (28), ktorý Hamšíkovi a spol. v rámci tradície ako nováčik v tíme zaspieval známy hit Slovenské mamičky.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V slovenskej futbalovej reprezentácii už dlhší čas býva zvykom, že nováčikovia v tíme musia zaplatiť daň v podobe zaspievania piesne, ktorú si sami vyberú.

Tejto „povinnosti“ sa nevyhol ani obranca Slovana Vernon de Marco, ktorý v máji tohto roka dostal slovenské občianstvo a svojimi výkonmi v belasom drese si vyslúžil pozvánku od reprezentačného trénera Štefana Tarkoviča. Rodený Argentínčan tak chtiac-nechtiac musel v kazanskom hoteli Ramada zanôtiť.

„Bol som vopred upozornený na to, že ma to neminie. Vybral som si pesničku Slovenské mamičky a celý let do Ruska som sa ju učil. Ešte aj počas dňa som si ju skúšal.

Na úvod som vyšiel na stoličku, povedal som, že som Vernon de Marco, hrávam za Slovan a som Slovák. Priznám sa, že keď som spieval, veľmi som sa hanbil, ale zvládol som to,“ prezradil pre Nový Čas de Marco.

O tom, že mu to napriek tréme išlo celkom dobre, svedčia aj reakcie ďalších reprezentantov, ktorí sa k nemu pridali a nakoniec mu zatlieskali.