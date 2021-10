V Brazílii hráč kopol rozhodcu do hlavy, zadržala ho polícia

K incidentu prišlo v stretnutí druhej ligy medzi tímami Guarani a Sao Paulo de Rio Grande, Hosťujúcemu hráčovi sa nepáčilo, že rozhodca neodpískal priamy kop.

Duel prerušili a rozhodcu Rodriga Crivellara odviezli do nemocnice, prepustili ho v utorok ráno.

"Útok bol veľmi prudký a násilný. Rozhodca nemal žiadnu šancu brániť sa," informoval miestny policajný vyšetrovateľ Vinicius Assuncao podľa AP. Klub Sao Paulo de Rio Grande oznámil, že hráčovi okamžite zrušil zmluvu.

🚨 THIS HAPPENED TODAY IN A BRAZILIAN REGIONAL LEAGUE:



The referee is recovering in the hospital and the player was arrested by the police with attempted murder charges 😳pic.twitter.com/jrIwKUGTPd