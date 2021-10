Do Ruska mieri 25 hráčov: Tréner Tarkovič prehovoril o absencii Lobotku

Zranený stredopoliar Stanislav Lobotka (26) bude chýbať slovenskej futbalovej reprezentácii v zápasoch kvalifikácie MS 2022 v Rusku (8. októbra) a Chorvátsku (11. októbra).

V stredu sa vráti do Neapola, kde bude pokračovať v rekonvalescencii. Vo svojom utorňajšom večernom športovom spravodajstve o tom informovala RTVS.

Lobotka absolvoval vyšetrenie magnetickou rezonanciou, ktoré potvrdilo, že sa ešte nezotavil zo zranenia zadného stehenného svalu. V utorok sa rozlúčil so spoluhráčmi so slovenského národného tímu a opustil reprezentačný zraz. Lobotka v uplynulých zápasoch nefiguroval na súpiske Neapola, ktorý je bez straty bodu na čele tabuľky talianskej Serie A.

Slovenský reprezentačný tréner Štefan Tarkovič po konzultácii s lekárskym štábom usúdil, že Lobotkov štart v zápasoch v Kazani a Osijeku by bol priveľkým rizikom.

"Po konzultácii s naším lekárskym štábom sme vyhodnotili situáciu tak, že Stano Lobotka žiaľ nie je stopercentne v poriadku a nie je v stave, aby mohol reprezentácii pomôcť. Vráti sa do klubu, kde bude pokračovať v rehabilitácii. Do Kazane v stredu odletí 21 hráčov plus 4 brankári, všetci mali negatívne PCR testy," uviedol Tarkovič pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.

K Lobotkovmu zdravotnému stavu sa vyjadril aj reprezentačný lekár Ján Baťalík.

"Stano dnes absolvoval kontrolné MRI vyšetrenie, prvému sa podrobil ešte minulý piatok v Neapole. Taliani udávali, že sú tam stopy opuchu v okolí tej jazvy. Edém tam už nie je, ani krv, ale je tam ešte jazva. Stankovi sme vysvetlili, že bude v jeho záujme, aby sa vrátil do klubu. Aby sa nedostal do situácie, že by sa tretíkrát poškodil zadný stehenný sval."