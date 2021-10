Taliansko hostí finálový turnaj Ligy národov, majstri Európy v semifinále vyzvú Španielov

Za účasti výberov Talianska, Španielska, Belgicka a Francúzska sa od stredy do nedele uskutoční na severe Talianska finálový turnaj druhého ročníka futbalovej Ligy národov.

Uvedené reprezentácie sa na podujatí predstavia ako víťazi štyroch skupín A-divízie. V stredajšom semifinále v Miláne proti sebe nastúpia Španieli a úradujúci kontinentálni šampióni Taliani, vo štvrtok v Turíne o finálovú miestenku zabojujú Belgičania proti Francúzom. Zápas o 3. miesto je na programe v nedeľu popoludní v Turíne a finálový duel v rovnaký deň večer v Miláne.

Zaujímavosťou je, že na finálovom turnaj aktuálne edície neštartuje ani jeden zo štyroch účastníkov prvého ročníka LN. Svoje skupiny totiž nevyhrali Angličania, Holanďania, Švajčiari ani obhajcovia titulu z Portugalska.

Slováci v Lige národov 2020/2021 štartovali v B-divízii, kde v 2. skupine obsadili poslednú 4. priečku a zostúpili do C-divízie. Žreb nasledujúceho vydania LN sa uskutoční v polovici decembra 2021.

V stredu večer v Miláne sa uskutoční repríza semifinále tohtoročných ME. V úvode júla v Londýne sa zápas týchto súperov skončil nerozhodne, Taliani potom uspeli v penaltovom rozstrele a postúpili do finále.

"My aj Taliani sme si prešli podobným procesom, národné tímy sme omladili. Taliani sú vždy veľmi ťažký súper, špeciálne to platí v domácom prostredí. Všetci sa tešíme na túto výzvu," povedal pred stredajším súbojom kouč Španielov Luis Enrique, cituje ho oficiálny web Európskej futbalovej únie (UEFA).

Podľa kouča domácich Talianov Roberta Manciniho sa Španieli na ME trápili.

"Je to však veľmi dobrý tím s kvalitnými hráčmi. V stredu očakávam veľmi dobrý zápas. Španieli sú mimoriadne dobrí v hre s loptou po zemi, my sme doteraz nemali čas zvládnuť to na podobnej úrovni ako oni. Myslím si, že tento zápas bude iný, ako bol na Eure," poznamenal Mancini.