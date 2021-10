Hrať bez Ronalda? Legendárny Ferguson naložil trénerovi United

Sir Alex Ferguson (79) nepriamo skritizoval trénera futbalistov Manchestru United Oleho Gunnara (48) Solskjaera za to, že nepostavil Cristiana Ronalda (36) do základnej zostavy v sobotnom zápase s Evertonom.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Domáci iba remizovali v 7. kole Premier League s "Toffees" 1:1 a stratili ďalšie dôležité body v boji o titul.

Solskjaer prekvapujúco nechal portugalského útočníka sedieť iba na lavičke náhradníkov, do hry ho poslal až v 57. minúte za stavu 1:0. United vedenie neudržali, v 65. minúte vyrovnal na konečných 1:1 Andros Townsend, ktorý paradoxne oslávil svoj gól v štýle Ronalda.

"Vždy by ste mali začať zápas zostavou tvorenou vašimi najlepšími hráčmi. Hráčov Evertonu to povzbudilo, keď videli, že Ronaldo nehrá," uviedol Ferguson vo videu zverejnenom na instagrame šampióna UFC Chabiba Nurmagomedova, s ktorým sa legendárny kouč rozprával v útrobách Old Traffordu.

Sedemdesiatdeväťročný Škót, ktorý viedol United v rokoch 1986 - 2013 a získal s ním rekordných 13 ligových titulov a dvakrát vyhral Ligu majstrov, sa tak pridal k početným hlasom kritizujúcich Solskjaera.

Ronaldovi sa pri návrate do Manchestru darí, v prvých šiestich zápasoch nastrieľal dokopy päť gólov. Postaral sa v nadstavenom čase aj o víťazný zásah ManU v dramatickom súboji Ligy majstrov s Villarrealom (2:1), ktorý sa hral tri dni pred duelom s Evertonom. Portugalský kanonier pôsobil v sobotu frustrovaným dojmom a po záverečnom hvizde krútil hlavou.

Solskjaer však obhajoval svoje rozhodnutie nechať odpočívať Ronalda. Napriek deľbe bodov neľutoval, že 36-ročného útočníka nenasadil od úvodného výkopu.

"Počas sezóny sa musíte rozhodovať, ako rozložiť záťaž hráčov. Myslím si, že v tomto prípade som sa rozhodol správne. My dvaja s Ronaldom tomu rozumieme viac než experti a novinári.

Treba zvažovať, kedy ho využiť a kedy nie. Už nie je mladík, stále je však rovnaký profesionál. Aj tentoraz nastúpil s energiou a dobrým prístupom," vyjadril sa nórsky kouč, ktorý ako hráč nastupoval za United pod vedením Fergusona v rokoch 1996-2007.