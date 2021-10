Slovenských reprezentantov čakajú najdôležitejšie kvalifikačné boje: Nominácia bez člena základu

Na pondelkovom zraze slovenskej futbalovej reprezentácie v Senci sa trénerovi Štefanovi Tarkovičovi hlásilo 25 z 27 nominovaných hráčov.

Nepríjemnou správou je zranenie obrancu RCD Mallorca Martina Valjenta, ktorého vyradili problémy s trieslami. Obranca Tomáš Hubočan sa k mužstvu pripojí večer. Slovákov čaká v kvalifikačnom boji o MS 2022 v októbrovom termíne dvojzápas v Rusku a Chorvátsku, najprv sa predstavia v Kazani (8. októbra) a následne v Osijeku (11. októbra).

"Momentálna situácia v nominácii je, že z 27 nominovaných sa na dnešnom tréningu zúčastní 25. Chýba Hubočan, ktorý sa pripojí k tímu večer. Na zraze sa nezúčastní Valjent, ktorý má zdravotný problém v oblasti triesiel. Posledné zápasy hráva s obstrekmi, berie lieky a problém sa zhoršuje. Nie je stopercentne v poriadku, ale v prípade extrémnej situácie, ak by boli problémy s testovanými hráčmi, je pripravený reprezentácii pomôcť," povedal na tlačovej konferencii Tarkovič.

Otázny je zdravotný stav stredopoliara Stanislava Lobotku z SSC Neapol, Tarkovič si ho odkonzultuje s lekárskym tímom: "Už som to povedal aj po predchádzajúcom zápase, mrzí ma situácia, keď z posledného zrazu odišli zranení hráči. Teraz však k Lobotkovi ešte nemôžem nič bližšie povedať, uvidíme."

Slováci najprv odohrajú zápas v Rusku: "Rusi zvládli septembrové zápasy, tak ako si predstavovali. My však máme hráčov, ktorí za Slovensko nastúpia motivovaní. Verím, že zvládneme nielen zápas v Rusku, ale aj ďalší v Chorvátsku. Nebudem hovoriť o nejakom bodovom cieli, či budú dobré štyri body, alebo niečo iné. Ideme od zápasu k zápasu. Treba si uvedomiť, že hráme proti dvom momentálne najlepším tímom v skupine, majú pred nami štyri body náskok. My chceme byť v hre o postup aj po októbri. Som presvedčený, že máme kvalitu na to, aby sa to podarilo."

Jediný úplný nováčik v A-tíme SR je 22-ročný útočník Baníka Ostrava Ladislav Almási, ktorému sa v tejto sezóne v českej ligy strelecky darí. Do mužstva sa vrátil aj stredopoliar Albert Rusnák z Realu Salt Lake. "Albert je alternatívou k Ondrejovi Dudovi. Almásimu sa strelecky darí, to ma teší. Čo sa týka jeho červenej karty v poslednom zápase, je to futbal," dodal Tarkovič.

Slováci figurujú po šiestich kolách na tretej priečke H-skupiny so ziskom 9 bodov. Obaja ich októbroví súperi majú na konte 13 bodov. Slováci v septembri podľahli Chorvátom 0:1, Rusov však v úvodnom vzájomnom súboji v domácom prostredí zdolali 2:1. Na záverečný turnaj do Kataru postúpi priamo jedine víťaz skupiny, mužstvo na druhom mieste zabojuje v baráži.

Postupová hra je teda veľmi tvrdá a Slováci sú teraz pod imperatívom zisku čo najväčšieho počtu bodov. Rusi sú doma vždy nepríjemní, navyše Slovákom majú po prehre v Trnave čo vracať. Podľa špílmachra tureckého Trabzonsporu Mareka Hamšíka sa hostia budú všemožne snažiť o zisk troch bodov.

"Majú nového trénera. Karpin je mladý tréner, bývalý reprezentant. Určite budú na nás dobre pripravení. My však chceme vyhrať. Sú ešte štyri zápasy, hrá sa o 12 bodov. Bolo by pekné stiahnuť Rusko na mínus jeden bod už teraz. Musíme byť nabudení na víťazstvo," povedal kapitán SR, ktorý sa vyjadril aj na margo spoluhráča Lobotku: "Vždy som to tvrdil, že Stano je pre nás a našu hru strašne dôležitý hráč. Vieme, že neodohral po zranení ani minútu. Dúfam, že sa to zlepší, a treba veriť, že sa dá dokopy. Bol som v kontakte s viacerými zranenými spoluhráčmi, žiaľ viacerí sa nestihli dať do poriadku."

Sám stredopoliar Neapola stále nevie, či bude na dôležitý dvojzápas k dispozícii: "Cítim sa dobre, ale čakajú ma ešte nejaké lekárske vyšetrenia. Stále trénujem individuálne, snažím sa, aby sval zosilnel. Ťažko povedať, či si trúfam aspoň na jeden zápas. Musíme spolu nájsť správnu cestu, aby to bolo prospešné aj pre tím, aj pre mňa."



Aktualizovaná nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na zápasy kvalifikácie MS 2022 proti Rusku (8. októbra v Kazani) a Chorvátsku (11. októbra v Osijeku):

brankári: Marek Rodák (FC Fulham), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk), Dominik Greif (RCD Mallorca), František Plach (Piast Gliwice)

obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Martin Koscelník (Slovan Liberec), Lukáš Pauschek, Vernon de Marco (obaja ŠK Slovan Bratislava), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Milan Škriniar (Inter Miláno), Tomáš Hubočan (Omonia Nikózia), Dávid Hancko (Sparta Praha)

stredopoliari: Patrik Hrošovský (KRC Genk), Juraj Kucka (FC Watford), Marek Hamšík (Trabzonspor), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Erik Jirka (Real Oviedo), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Tomáš Suslov (FC Groningen), Ivan Schranz (Slavia Praha)

útočníci: Róbert Boženík (Fortuna Düsseldorf), David Strelec (Spezia Calcio), Ladislav Almási (Baník Ostrava)



Náhradníci:

brankári: Dominik Holec (Sparta Praha), Samuel Petráš (MŠK Žilina)

obrancovia: Boris Sekulič (Chicago Fire), Norbert Gyömbér (US Salernitana), Lukáš Štetina (Sparta Praha), Tomáš Huk, Jakub Holúbek (obaja Piast Gliwice), Róbert Mazáň (AEL Limassol)

stredopoliari: Peter Pokorný (Real Sociedad San Sebastian), Branislav Niňaj (Sepsi OSK), Erik Sabo (Rizespor), Jakub Považanec (FK Jablonec), Jakub Hromada (Slavia Praha), László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Róbert Mak (Ferencváros Budapešť), Róbert Pich (Slask Wroclaw), Christián Herc (Grasshopper Zürich), Adrián Kaprálik, Matúš Rusnák (obaja MŠK Žilina), David Hrnčár (ŠK Slovan Bratislava)

útočník: Samuel Mráz (ŠK Slovan Bratislava)



Tabuľka H-skupiny:

1. Chorvátsko 6 4 1 1 8:1 13

2. Rusko 6 4 1 1 10:4 13

3. SLOVENSKO 6 2 3 1 7:5 9

4. Slovinsko 6 2 1 3 4:7 7

5. Malta 6 1 1 4 6:11 4

6. Cyprus 6 1 1 4 1:8 4