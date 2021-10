Klopp to vysvetlil priamo a jednoducho: Odmietanie očkovania je ako šoférovanie pod vplyvom

Tréner futbalistov Liverpoolu Jürgen Klopp prirovnal odmietnutie vakcíny proti covid-19 k šoférovaniu pod vplyvom alkoholu.

Podľa nemeckého trénera takíto ľudia ohrozujú aj ostatných a dodáva, že očkovanie neznamená obmedzenie osobnej slobody.

45-ročný tréner povedal, že sa dal zaočkovať, aby ochránil ľudí okolo seba, a nie seba. Povedal, že 99 percent jeho zverencov je zaočkovaných a žiadneho z nich nemusel presviedčať. Minulý týždeň britské médiá informovali, že len sedem z 20 klubov Premier League zaočkovalo väčšinu svojich hráčov.

"Keď poviem, že som zaočkovaný, ostatní povedia: Ako mi môžete povedať, že sa mám dať zaočkovať? Pritom je to trochu ako šoférovanie pod vplyvom alkoholu," povedal Klopp pred dnešným zápasom proti Manchestru City.

"Asi všetci sme sa už ocitli v situácii, keď sme si dali jedno alebo dve pivá a povedali sme si, že ešte zvládneme šoférovať, ale podľa zákona nemôžeme, tak to nerobíme. Ale tento zákon nie je na to, aby ma chránil, keď si dám dve pivá a chcem šoférovať. Je to na ochranu všetkých ostatných, pretože som opitý. Tento zákon akceptujeme," vyhlásil tréner, ktorý s Liverpoolom vyhral Ligu majstrov a anglický titul.

Klopp nepovažuje očkovanie za obmedzenie slobody. "Nechápem, prečo by to malo byť obmedzenie slobody, pretože ak je, potom je obmedzením slobody aj zákaz šoférovania pod vplyvom alkoholu," povedal. "Dal som sa zaočkovať, pretože mi záleží na sebe, ale ešte viac na všetkých okolo mňa. Ak ho dostanem (covid-19) a budem trpieť: moja chyba. Ak ju dostanem a rozšírim na niekoho iného: moja chyba, nie ich," dodal.