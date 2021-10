Výnimočný zápas pre Martina Škrtela: Vracia sa na miesto činu!

Slovenský futbalista Martin Škrtel (36) odohrá v nedeľu za Spartak Trnava zápas v Trenčíne, kde sa jeho vynikajúca kariéra začala.

Bývalý hráč FC Liverpool nastúpil na seniorské trávniky v drese AS v sezóne 2000/01.

"V Trenčíne som futbalovo vyrastal a aj teraz tam žijeme, takže z tohto pohľadu je to pre mňa špecifický zápas. Keď sa však na to pozriem v globále, tak je to pre mňa taký istý zápas ako každý iný. Z Trenčína sú rovnako dôležité body ako boli z Dunajskej Stredy.

Možno nejaké myšlienky, že idem hrať proti Trenčínu tam sú, ale akonáhle sa ten zápas začne, tak sa budem sústrediť iba na to, že hrám za Trnavu a urobím všetko pre to, aby som pomohol získať body, ktoré chceme,“ povedal Škrtel pre klubový web.

Bývalý slovenský reprezentant si v Trenčíne zahrá na umelej tráve, ktorú nemá práve dvakrát v láske.

„Ťažko hľadať futbalistu, ktorý by mal umelú trávu v láske. Obzvlášť pre mňa to nie je po mojom zranení ideálne. Bohužiaľ, taká je situácia musím sa s tým vyrovnať. Či už je to na umelej alebo na prírodnej, rozhodne sa na ihrisku a verím, že ho zvládneme,“ ozrejmil.