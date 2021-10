Slovan sa sám obral o dva body a pol milióna: Bitka o postup pokračuje

Príjemné prekvapenie. Tak by sa dal charakterizovať výkon futbalistov bratislavského Slovana v druhom zápase skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy na pôde favorizovaného PAOK Solún.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Belasí na horúcej gréckej pôde remizovali 1:1, pričom mali viac gólových šancí ako domáci. Ich zahodením sa pripravili o dva body, no aj o tučnú prémiu pol milióna eur za výhru v skupine.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že pre futbalový Slovan sa stáva Solún obľúbenou destináciou. Pred dvomi rokmi si tu napriek prehre 2:3 vybojoval postup do skupinovej fázy Európskej ligy (doma Slovan vyhral 1:0 - pozn. red.), tentoraz získal do tabuľky dôležitý bod, pričom mohol aj všetky tri.

To by však museli jeho hráči niektoré nádejné brejkové situácie a šance dotiahnuť do úspešného konca. Napríklad situácia z 84. minúty, v ktorej sa ocitol striedajúci Samuel Mráz, doslova volala po góle.

Výkon zverencov Vladimíra Weissa však zniesol po niektorých slabších ligových vystúpeniach prísnejšie kritériá. „Hralo sa vo vysokom tempe, bol to výborný zápas aj pre divákov. Pred zápasom by sme bod brali, no mali sme bližšie k víťazstvu,“ vyjadril sa kouč belasých Wladimír Weiss st. ktorý vyzdvihol dobrú organizáciu hry a niektoré individuálne výkony.

Špeciálnu poklonu vystrúhal pre nigérijského útočníka Ezekiela Hentyho, ktorého pasoval do roly najlepšieho hráča zápasu. „Je to hráč medzinárodnej úrovne,“ chválil Weiss, ktorý dúfa, že podobné výkony zopakujú jeho zverenci aj v ďalších zápasoch. „Verím, že sme v skupine nepovedali posledné slovo a pobijeme sa o postup,“ dodal.