Maskovaní lupiči prepadli Messiho päťhviezdičkový hotel: Rýchlé sťahovanie!

Teraz už urýchli kúpu nehnuteľnosti! Hviezdny Argentínčan Lionel Messi (34) sa po tomto desivom zážitku čo najrýchlejšie odsťahuje z luxusného hotela, ktorý sa stal pre jeho rodinu prechodným domovom.

Jeho päťhviezdičkový hotel Le Royal Monceau vo francúzskej metropole prepadol gang maskovaných páchateľov a zo štyroch miestností nad apartmánom Messiovcov ulúpil tisíce eur v hotovosti a šperky za stovky tisíc eur!

Bola to lúpež ako z filmu! Videá z monitorovacích kamier ukazujú, ako dvaja maskovaní muži zliezli zo strechy a potom vošli do hotela odomknutými balkónovými dverami na šiestom poschodí - len o poschodie nad miestnosťami, v ktorých sa usadila Messiho rodina po príchode do Paríža. Hotel, kde jedna noc stojí 17 000 eur, vtedy avizoval sprísnenie bezpečnostných opatrení...

Podľa francúzskych médií sa lúpež udiala minulú stredu a jednou z obetí je aj finančná poradkyňa, ktorá si odskočila do Dubaja a po návrate zistila, že jej chýba zlatý náhrdelník, 3 000 libier (takmer 3 500 eur), náušnice za 500 libier (580 eur) náušnice a 2 000 libier (takmer 2 400 eur) v hotovosti.

Hotel, ktorého hosťami boli aj Madonna a Michael Jackson, jej neveril, kým sa do toho nezapojila polícia. „Zaplatila som majland za bezpečné miesto a nečakala som, že sa niekto bude špacírovať po mojej izbe,“ vyhlásila okradnutá poradkyňa a policajný zdroj pre portál www.thesun.co.uk povedal: „Existujú dôkazy, že za to môže skúsený gang.“

Messi, ktorý si v stredu po 263 minútach otvoril strelecký účet v drese Paris SG, celú záležitosť nekomentoval, no už vraj podpísal nájomnú zmluvu na rodinný dom a chystá sa v najbližších hodinách odsťahovať.