Messi s prvým gólom za PSG: Outsider umlčal Real v 90. minúte

Argentínsky futbalista Lionel Messi strelil prvý gól v drese Paríža St. Germain.

V utorňajšom dueli A-skupiny Ligy majstrov proti Manchestru City spečatil víťazstvo domácich 2:0. Real Madrid doma šokujúco prehral s nováčikom súťaže Šeriffom Tiraspoľ 1:2.

Parížania sa v šlágri utorňajšieho programu ujali vedenia už v 8. minúte. Po rýchlom prechode do útoku Mbappe našiel v šestnástke Neymara, ktorý nezakončil, no k lopte sa dostal Gueye a vymietol horný roh Edersonovej bránky.

V 26. minúte nevyužili Citizens obrovské šance na vyrovnanie. Sterling trafil brvno a Bernardo Silva následne ani na dvakrát nedokázal dopraviť loptu do opustenej bránky. V závere polčasu sa po hlavičke hosťujúceho Diasa vyznamenal Donnarumma.

V 65. minúte po rýchlom brejku mohol na 2:0 zvýšiť Neymar, Brazílčan však trafil iba bočnú sieť. V 74. minúte rozjasal Park princov Messi, ktorý po narážačke s Mbappem strelou z hranice šestnástky prekonal Edersona a stanovil konečný výsledok.

Real Madrid v D-skupine na Santiago Bernabeu prehrával so Šeriffom od 25. minúty, keď sa hlavou presadil Džasurbek Jachšibojev. V 65. minúte vyrovnal Karim Benzema z pokutového kopu nariadeného za faul na Viniciusa Juniora. O penalte rozhodol VAR. Real vrhol všetky sily do útoku, no v 90. minúte inkasoval po druhý raz, keď sa exportným halfvolejom zaskvel Sebastien Thill.

AC Miláno v prvom domácom vystúpení v Lige majstrov po vyše sedemročnej prestávke prehralo v B-skupine s Atleticom Madrid 1:2. "Rossoneri" viac ako hodinu dohrávali bez vylúčeného Francka Kessieho, v nadstavenom čase rozhodol o ich prehre z jedenástky Luis Suarez.

FC Liverpool triumfoval na pôde FC Porto presvedčivo 5:1. Dva góly vsietili Mohamed Salah a Roberto Firmino, ďalší pridal Sadio Mane. "The Reds" sú so šiestimi bodmi na čele tabuľky.

Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom remizovali v úvodnom dueli D-skupiny v Kyjeve so Šachtarom Doneck 0:0. Šachtar začal proti Interu aktívne a už v 5. minúte sa mohol ujať vedenia. Solomon prešiel obranou hostí ako nôž maslom, no jeho delovka mierila tesne vedľa žrde. Inter prvýkrát pohrozil po štvrťhodine hry, keď technická strela Barellu skončila na brvne. V 34. minúte spálil veľkú šancu Džeko, ktorý prestrelil bránku Šachtaru.

Na začiatku druhého polčasu sa skvelým obranným zákrokom prezentoval Škriniar, ktorý zabránil Pedrosovi skórovať do odkrytej bránky. V 66. minúte mal gól na kopačke Martinez, no jeho volej minul Pjatovovu bránku. Ukrajinský reprezentant sa v závere vyznamenal pri šanciach Correu i De Vrija a tak sa v Kyjeve zrodila bezgólová remíza.

Ajax Amsterdam zdolal v C-skupine Besiktas Istanbul 2:0 gólmi Stevena Berghuisa a Sebastiena Hallera. Holandský tím je so šiestimi bodmi lídrom skupiny. Borussia Dortmund v zostave bez zraneného nórskeho kanoniera Erlinga Brauta Haalanda pokorila Sporting Lisabon 1:0.



2. kolo Ligy majstrov 2021/2022:

A-skupina:

Paríž St. Germain - Manchester City 2:0 (1:0)

Góly: 8. Gueye, 74. Messi. Rozhodoval: Del Cerro Grande (Šp.)



RB Lipsko - FC Bruggy 1:2 (1:2)

Góly: 7. Nkunku - 24. Vanaken, 41. Rits. Rozhodoval: Vinčič (Slov.)



B-skupina:

FC Porto - FC Liverpool 1:5 (0:2)

Góly: 75. Taremi - 18. a 60. Salah, 72. a 83. Firmino, 45. Mane. Rozhodoval: Karasiov (Rus.)



AC Miláno - Atletico Madrid 1:2 (1:0)

Góly: 20. Leao - 84. Griezmann, 90.+7 Suarez (z 11 m), ČK: 29. Kessie (AC) po druhej ŽK. Rozhodoval: Cakir (Tur.)



C-skupina:

Borussia Dortmund - Sporting Lisabon 1:0 (1:0)

Gól: 37. Malen. Rozhodoval: Jovanovič (Srb.)



Ajax Amsterdam - Besiktas Istanbul 2:0 (2:0)

Góly: 17. Berghuis, 43. Haller. Rozhodoval: Bastien (Fr.)



D-skupina:

Real Madrid - Šeriff Tiraspoľ 1:2 (0:1)

Góly: 65. Benzema (z 11 m) - 25. Jachšibojev, 90. Thill. Rozhodoval: Visser (Belg.)



Šachtar Doneck - Inter Miláno 0:0 - hralo sa v Kyjeve

Rozhodoval: Kovács (Rum.)

/M. ŠKRINIAR odohral za Inter celý zápas/