Zomrela niekdajšia opora Liverpoolu († 83): Patrí k historicky najlepším strelcom klubu

Ako informovalo vedenie "The Reds" na klubovom webe, Hunt prehral boj s dlhou chorobou.

Roger Hunt hral za FC Liverpool v rokoch 1958 až 1969, v 492 dueloch za tento tím strelil 285 gólov. Na spomenutých MS 1966, kde Angličania vo finále zdolali Nemcov 4:2 po predĺžení, nazbieral Hunt tri presné zásahy rovnako ako Bobby Charlton, z Angličanov bol lepší len štvorgólový Geoff Hurst.

Necelé tri sezóny na klonku kariéry strávil Hunt v Boltone Wanderers (24 gólov v 76 dueloch), odkiaľ tiež krátko hosťoval v Juhoafrickej republike v družstve Hellenic FC (4 presné zásahy v 6 zápasoch).

Rovnako v septembri 2021 odišiel na večnosť aj Huntov reprezentačný kolega z MS 1966 útočník Jimmy Greaves.

We are mourning the passing of legendary former player Roger Hunt.



The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Roger’s family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace, Sir Roger Hunt 1938 – 2021.