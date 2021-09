Ruská futbalistka volila namiesto rozohrávky strelu: Postarala sa o jeden z najrýchlejších gólov histórie!

Rozvlniť súperovu sieť dokázala už za 3,2 sekundy, presnou strelou priamo z rozohrávky. Namiesto toho, aby prihrala a postupne rozvinula akciu svojho tímu poslala loptu priamo na bránu súpera, a úspešne!

Ďalekonosný pokus prekvapil všetkých prítomných na čele s brankárkou tímu Youngstown State Sunday, ktorá sa snažila do priestoru troch žrdí rýchlo vrátiť, no neúspešne. V zápase následne inkasovala ďalších šesť gólov a nezabránila porážke svojho celku 0:7.

Gól Jeleny Severovej zo zámorskej súťaže je dokonca deviatym najrýchlejším gólom v histórii futbalu. Zo žien bola lepšia iba Megan Searson, tej strela doplávala do siete ešte o dve desatiny sekundy rýchlejšie. Absolútnym rekordérom je Gavin Stokes a jeho gól z roku 2017, na ktorý mu stačilo 2,1 sekundy.

