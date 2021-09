DAC dostal doma v šlágri príučku od Trnavy: Bezchybný Škrteľ a dvojgólový Ristovski

Futbalisti FC Spartak Trnava triumfovali v nedeľnom stretnutí 9. kola Fortuna ligy na štadióne FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:0.

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FC Spartak Trnava 0:3 (0:2)

Góly: 42. a 66. Ristovski, 4. Cabral

Trnava rýchlo išla do vedenia, vo 4. minúte Ristovski dostal loptu na ľavej strane, spätná prihrávka sa dostala ku Cabralovi, ktorý si loptu prevzal medzi dvoma obrancami a zakončil do siete – 0:1. Gól úrovni zápasu určite pomohol, obe mužstvá sa bili do útoku, ale bez výrazných šancí. V 16. minúte rozhodca Smolák využil aj pomoc VAR systému, keď musel riešiť možnú ruku Fábryho v pokutovom území, napokon z toho penalta nebola. V 20. minúte sa Sharani chcel predrať do pokutového územia medzi Twardzikom a Yusufom, útočník DAC padol, za čo videl žltú kartu.

V 33. minúte vystrašil Takáča strelou Ciganiks, ale brankárovi to nerobilo problémy. Po polhodine hry DAC prevzal iniciatívu, mal loptu viac na kopačkách, ale Takáčovu bránku už nedokázal ohroziť. V 42. minúte Spartak zvýšil svoje vedenie, Yusuf prešiel na ľavej strane, spätnú prihrávku z päťky pohotovo zakončil Ristovski – 0:2. V nadstavenom čase Fábry strelou tesne minul bránku.

V druhom polčase pokračovali mužstvá v útočnom ťažení. V 54. minúte Cabralovu strelu Jedlička najprv vyrazil, dorážajúci Ristovski potom netrafil bránku. O dve minúty neskôr po Fábryho centri z pravej strany hlavičkoval na bránku Beskorovajnyj, ale Takáč bol na mieste. Najväčšia šanca Dunajskej Stredy na gól prišla v 61. minúte, keď Hahn vystrelil z hranice pokutového územia, ale Takáč bravúrne chytil.

V 66. minúte Yusuf poslal dlhú lopotu na Cabrala, Beskorovajnyj nedokázal loptu odkopnúť, Cabral postupoval sám na bránku, ale loptu prihral v strede prichádzajúcemu Ristovskému, ktorý pohotovo zakončil – 0:3. DAC sa snažil, aby výsledok skorigoval, ale márne. V 79. minúte sa Trnava dostala k rýchlej kontre, ktorú zakončil strelou Grič, ale Jedlička loptu poslal na roh. Výsledok sa už do konca zápasu nezmenil, Spartak vyhral krajské derby rozdielom troch gólov.