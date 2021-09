Futbalisti FK Pohronie stratili víťazstvo proti Trenčínu v závere: Remízu pre AS vystrieľal Jendríšek!

Futbalisti FK Pohronie remizovali v piatkovom zápase 7. kola Fortuna ligy s Trenčínom 2:2.

O víťazstvo prišli v nadstavenom čase, keď po svojom druhom zásahu v zápase vyrovnal Erik Jendríšek.

FK Pohronie – AS Trenčín 2:2 (0:0)

Góly: 54. Záhumenský, 60. Mazan (z 11m) – 70. Jendrišek, 90+2 Jendrišek (z 11 m)

V prvom polčase boli o niečo viac aktívnejší hostia. Dostávali sa do šance Demitrom, ktorého odstavil Kokovas už po prechode do veľkého vápna. Ak by sa tak nestalo, trenčiansky futbalista by šiel sám na brankára Hrdličku. Toho zamestnal napokon z priameho kopu z asi 25 metrov Kadák, našiel ho pripraveného v strede medzi žrďami. Pohronie pohrozilo po peknej kombinačnej akcii v 22. minúte. Badolo zakončil spoza šestnástky, ale Kukučka loptu bez väčších problémov chytil. Po polhodine našiel Azango šikovnou prihrávkou v strede šestnástky Jendriška, tomu však lopta nesadla ideálne. To už hral AS bez zraneného Demitru. V 39. minúte Yem poslal parádny center na hlavu Kadáka, ktorý mieril opäť iba tam, kde stál pohotový Hrdlička.

V druhom dejstve po rohu Trenčanov to vyskúšal Jendrišek z voleja, no veľmi nepresne. Hra bola vyrovnanejšia a udreli domáci. Po centri Blahúta z pravej strany preletela lopta malým vápnom a hoci ju tam Lačný ešte nezasiahol, na ľavej strane sa to podarilo efektne Záhumenskému a bolo 1:0. O päť minút na to zahral v šestnástke rukou Yem, nasledovala penalta, ktorú nekompromisne premenil strelou k ľavej žrdi Mazan – 2:0. Hostia sa potom snažili znížiť a podarilo sa im to po rohovom kope, keď odrazená lopta pristála pred Jendriškom a ten ju poslal do hornej časti vnútornej ľavej žrde, odkiaľ putovala do bránky – 2:1. Hneď vzápätí na opačnej strane mohol odpovedať Sčislak, vystrelil spoza šestnástky, ale Kukučka sa prezentoval pekným zákrokom v hornom rohu svojej svätyne. V samom závere však VAR rozhodol o penalte, keď Kokovas zavadil o nohu Jendriška a ten premenil jedenástku. Stanovil výsledok na 2:2.