Dobrá atmosféra ako kľúč k úspechu vo Fortuna lige? Martin Škrtel sa na tréningu takto zabával so spoluhráčmi

Po prehre Slovana Bratislava v dohrávke kola na pôde Ružomberka sa im do tesného závesu v boji o prvé miesto dostala Trnava.

Tá prežíva podarený vstup do novej sezóny. Po ôsmych kolách majú spolu s bratislavským rivalom rovnaký počet bodov - 17. Slovan je však prvý vďaka lepšiemu skóre.



Očakávaný prínos do klubu vniesol aj ich nová posila, Martin Škrtel. Ten zažil proti Seredi debut s čistým kontom. A okrem výkonov na ihrisku je pre klub prínosom aj po ľudskej stránke.



Dôkazom toho je video z tréningu, na ktorom sa Martin Škrtel blázni spolu so svojimi spoluhráčmi. Cieľom hry bolo evidentne, aby fitness lopta nezasiahla slovenského stopéra, čo sa mu aj podarilo. Nasledovala autentická radosť.