Nový šéf obrany Martin Škrtel si nemohol želať lepší debut: Čas bez futbalu bol dlhý

Vyšlo to podľa predstáv! Martin Škrtel (36) má za sebou víťazný debut v drese Spartaka Trnava. V predohrávke 8. kola Fortuna ligy vybehol proti Seredi prvý raz po 17 rokoch na slovenskú futbalovú scénu a majster spred troch rokov je hneď na čele tabuľky.

Spoľahlivým výkonom k tomu prispel aj nový šéf obrany, ktorého skúsenosti bili do očí aj po dlhšej prestávke zavinenej zranením achilovky. Handlovský rodák sa objavil v súťažnom zápase po deviatich mesiacoch. Veľa nestratil zo svojich režisérskych schopností. Verí, že časom to bude ešte lepšie. Spoluhráčov dirigoval gestami, niekedy radil aj slovne. „Čas bez futbalu bol dlhý. Konečne sa skončil. Zdravotne je všetko v poriadku. Achilovka drží, neobmedzuje ma,“ vravel spokojne po trojbodovom dueli.

V stopérskej dvojici nastúpil vedľa Sebastiána Kóšu, ktorý je o 18 rokov mladší. Hoci sa poznajú iba krátko, na ich spolupráci to nebolo veľmi badať. „Počas tréningov i v zápase nám to zatiaľ funguje. Konkurencia na stopérskom poste je dobrá. Sú to kvalitní hráči, len to nás môže posúvať dopredu. Kóša je na svoj vek sebavedomý, pokorný a skromný. Futbalu rozumie a vníma ho. Rastie v ňom pre trnavský i celý slovenský futbal stopér, ktorý môže v budúcnosti zamiešať karty aj v reprezentácii.“

Škrtel mal mesiac na adaptáciu. Počas nej dobiehal fyzické resty a zžíval sa s trnavskou klímou. Tréner Michal Gašparík potvrdil, že to zvládol ako pravý profesionál. „V Spartaku som našiel žičlivé, prajné prostredie. Kabína je vynikajúca. Chalani ma prijali od prvého dňa. Som rád, že aj na ihrisku som zapadol do mužstva. Verím, že naše výkony ešte pôjdu hore,“ želá si bývalý 104-násobný reprezentant.

Nekompromisný obranca si stále vie urobiť poriadok na ihrisku. Proti neškodnej Seredi nebolo treba vytiahnuť jeho povestnú tvrdosť. „Boli to férové súboje,“ priznal. Ani jeden z nich neprehral. Kraľoval vo vzduchu, istý a spoľahlivý bol na zemi. „Potreboval som vyhrať nejaký súboj, dať dobrú prihrávku, aby som si začal veriť. Naša liga je zbytočne podceňovaná. Hrá v nej dobrý mix skúsených a talentovaných mladých hráčov. Má solídnu úroveň,“ uzavrel Škrtel.