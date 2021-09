Víťazná premiéra Martin Škrtel v drese Spartaka Trnava: Sereď nestrelila ani gól

Futbalisti FC Spartak Trnava zdolali v piatkovom domácom stretnutí 8. kola Fortuna ligy ŠKF Sereď 2:0.

V zápase si víťazný debut v trnavskom drese odkrútil bývalý kapitán slovenskej reprezentácie Martin Škrtel, ktorý nastúpil v stopérskej dvojici s mladíkom Sebastiánom Kóšom.

Symbolicky v 37. minúte zápasu (jeho číslo na drese) ho privítali fanúšikovia domácich skandovaním "Martin Škrtel vitaj v Trnave".

FC Spartak Trnava - ŠKF Sereď 2:0 (1:0)

Góly: 7. Cabral, 87. Boateng

Trnavčanom vyšiel vstup do zápasu, už v 7. minúte prenikol po ľavej strane Bamidele Yusuf, prihrávkou na päťku našiel nabiehajúceho Cabrala a ten zblízka otvoril skóre. V 17. minúte napriahol spoza šestnástky Twardzik, Iliev vyrazil na roh. Hostia vyslali prvú strelu na bránku v 19. minúte, Takáč si s volejom Hašu poradil. Po polhodine hry popálil Takáčovi rukavice jedovkou z diaľky Karrica, trnavský brankár dokázal na dvakrát zažehnať nebezpečenstvo. V závere polčasu pohrozil zo štandardky Gatarič, na zadnú žrď si nabiehal Dias, ale loptu nestihol.

Po zmene strán začala aktívnejšie Trnava, tlačila sa dopredu a vytvárala si šance. Po faule na Škrtela z priameho kopu len tesne minul Bukata. Potom to z diaľky neúspešne vyskúšal Vlasko. Do veľkej šance sa po rýchlej trnavskej kontre v 67. minúte dostal Ristovski, jeho zakončeniu zabránil v ceste do bránky do obetavým sklzom Hurtado. Spartakovcom vyšiel brejk aj v 82. minúte, po Boatengovej prihrávke zlyhal v koncovke Cabral, zhruba zo sedem metrov trafil len do bočnej siete. Strelecky neuspel po rohovom kope Procházku ani Kóša, ktorého vychytal Iliev. Trnava sa poistky dočkala v 87. minúte. Boateng zachytil zlú Hučkovu rozohrávku a svoje sólo z polovice ihriska doviedol do gólového finále, keď obišiel vybiehajúceho Ilieva a skóroval do prázdnej bránky - 2:0. V závere ešte mohol prikrášliť trnavské víťazstvo Boateng, Iliev však svoje mužstvo podržal.