Slovan sa teší na Kodaň i fanúšikov, Kašia: Napätie v šatni rastie!

Slovenský futbalový majster Slovan Bratislava odštartuje vo štvrtok 16. septembra účinkovanie v skupinovej fáze novej Európskej konferenčnej ligy UEFA 2021/2022.

Jediný slovenský klubový zástupca v tomto ročníku v pohárovej Európe privíta na Tehelnom poli dánsky FC Kodaň. Hráči sa na zápas tešia a chcú získať prvé body.

Žreb bol k Slovanu milosrdný, do F-skupiny mu okrem Kodane pridelil aj grécky PAOK Solún a gibraltársky Lincoln Red Imps. Má teda zvučných súperov, no zároveň aj šancu postúpiť ďalej. Už prvý zápas by však mohol byť z hľadiska postupu kľúčový.

"FC Kodaň je veľký európsky klub. Dáni sú z mojich skúseností, keď som proti nim hral v reprezentácii, výborní vo vzduchu a celkovo v súbojoch, v ktorých idú na hranu. Je to ťažký súper, ale nie sme vystrašení. Hráme doma, a ak ľudia prídu a podporia nás, je to podľa mňa 50:50. V našom tíme je víťazná mentalita, ktorá by sa mala prejaviť aj proti európskym súperom," povedal pre klubový web gruzínsky obranca Guram Kašia.

Slovan sa v generálke na štvrtkový súboj predstavil v ligovom šlágri na pôde Dunajskej Stredy, kde remizoval 1:1. V zostave chýbal Vladimír Weiss ml., ktorý sa zranil v reprezentačnom súboji s Chorvátskom, tréner Vladimír Weiss starší má však k dispozícii široký káder, ktorý navyše posilnil o trojicu Uche Agbo, Samuel Mráz a Adler Da Silva.

"Pred Konferenčnou ligou to pre nás bola dobrá previerka, nie všetky tímy v lige vás preveria tak ako Dunajská Streda, ktorá hrala dobrý, fyzicky náročný futbal, čo nás čaká aj vo štvrtok. Musíme však ešte viac pridať, aby sme uspeli," povedal tréner "belasých."

Slovan sa už s dánskym klubom stretol v roku 1994 v pohári UEFA. Doma v Bratislave zvíťazil po góle Samuela Slováka 1:0, v Kodani remizoval 1:1. Úspešným strelcom bol Fabio Nigro.

Domácu pôdu by chceli "belasí" využiť. Dopredu ich môže hnať 75 percent kapacity štadióna, klub rozdal vstupenky aj deťom zo základných škôl.

"Napätie rastie. V kabíne sa rozprávame o tom, aké to vo štvrtok večer bude. Sme vo veľmi zaujímavej skupine s výbornými súpermi. Chceme odohrať dobré zápasy a priniesť fanúšikom kvalitné zážitky. Teším sa, že začíname doma.

Ak príde veľa fanúšikov, bude to futbalový sviatok. Domáce prostredie môže byť našou výhodou. Doma sa vždy cítim o niečo lepšie, a doma sa môžeme oprieť o podporu z hľadiska. Tehelné pole je to správne miesto na začiatok skupiny," dodal Kašia.

Na fanúšikov sa teší aj Samuel Mráz, ktorý sa im ukáže na Tehelnom poli po prvý raz: "Verím, že bude dobrá atmosféra a fanúšikovia prídu. Teším sa na nich, rovnako ako na Tehelné pole, ktoré prvýkrát zažijem ako hráč Slovana. Nebude to nič ľahké, ale odovzdáme taký výkon, aby sme ľudí potešili. Keď to spoločne potiahneme a my zaberieme na ihrisku, a ľudia na tribúnach, tak môžeme byť úspešní."

Zápas na Tehelnom poli budú rozhodovať Taliani. Ako hlavný Michael Fabbri z Talianska, na čiarach budú Giorgio Peretti a Daniele Bindoni. V priamom televíznom prenose ho bude vysielať RTVS.

1. kolo EKL 2021/2022, F-skupina, štvrtok 16. septembra:

18.45 h ŠK SLOVAN BRATISLAVA - FC Kodaň /rozhodujú: Fabbri - Peretti, Bindoni (všetci Tal.)/predpokladaná zostava Slovana: Šulla – Pauschek, Kašia, Božikov, De Marco – Kankava, Rabiu – Green, Zmrhal - Mráz, Henty