Bayern uštedril Barcelone tvrdú lekciu! Nagelsmann velebil oboch strelcov

Futbalisti Bayernu Mníchov natiahli sériu bez prehry na ihriskách súperov v Lige majstrov už na 19 zápasov.

Po dominantnom výkone triumfovali na pôde FC Barcelona 3:0 a uštedrili Kataláncom tretiu trojgólovú domácu prehru v prestížnej súťaži za sebou. Skóre otvoril Thomas Müller s prispením teču Erica Garciu, ďalšie dva presné zásahy pridal poľský kanonier Robert Lewandowski.

"Bol to z našej strany veľmi dobrý výkon. Počas úvodných siedmich-ôsmich minút sme mali problémy, no v ďalšom priebehu zápasu sme na ihrisku dominovali. Ukázali sme veľkú útočnú silu a dobre sme bránili, o čom svedčí fakt, že sme si udržali čisté konto.

Som veľmi šťastný, že mám v tíme hráčov, akými sú Müller či Lewandowski. Po príchode do Bayernu som sa tešil, že budem môcť pracovať so svetovými superhviezdami," uviedol tréner Bayernu Julian Nagelsmann po súboji základnej E-skupiny.

Hráči úradujúceho nemeckého šampióna mali prevahu v držaní lopty, účinne uplatňovali pressing.

"Rešpektovali sme silu Barcelony, no na Camp Nou sme od začiatku nastúpili s cieľom získať tri body. V útoku sme boli nebezpeční. Možno si mnoho ľudí myslí, že vsietiť prvý gól bola pre mňa hračka, no nebolo to také jednoduché. Pohotovo som zareagoval na odrazenú strelu od žrde," opísal situáciu pred druhým gólom Bayernu Lewandowski.

Müller potvrdil, že to na Barcelonu vie. Utorňajší gól bol jeho rekordný siedmy do siete Kataláncov v európskych klubových súťažiach, celkovo 49. v Lige majstrov.

"Základom úspechu bola pevná obrana, Barcelonu sme nepustili prakticky k ničomu. V útoku sme boli nápadití a naše víťazstvo mohlo byť ešte výraznejšie. Na Camp Nou si to vždy užívame, je to zábava hrať v tomto stánku. Víťazstvo 3:0 je veľmi pozitívny signál."

Barcelona po odchode Lionela Messiho do Paríža St. Germain hľadá svoju tvár. V útoku bola bezzubá a na bránku Bayernu nevyslala ani jedinú strelu, v strede poľa zverencom trénera Ronalda Koemana chýbala kreativita.

"Treba si priznať, že sme utrpeli tvrdú domácu prehru. V prvom polčase sme však podľa môjho názoru s Bayernom držali krok. Ak sa nám uzdravia hráči, budeme schopní vzdorovať aj najsilnejším tímom," zdôraznil obranca Barcelony Gerard Pique.