Mourinho a jeho skvelá reakcia: Klamal som všetkým, cítim sa ako malý chlapec

José Mourinho v nedeľu odtrénoval vo svojej kariére zápas s poradovým číslom 1000.

Mourinho je od novej sezóny trénerom talianskeho AS Rím a po troch zápasoch má dôvod na radosť - jeho mužstvo vedie tabuľku s plným počtom bodov. Zatiaľ najviac dramatickým bol pre Mourinhovu družinu duel proti Sassuolu. Víťazstvo prišlo až po góle v nadstavenom čase, ktorý dosiahol útočník El Shaarawy.

Reakcia trénera stála naozaj za to - Mourinho sa rozbehol cez celé ihrisko ako za mladých čias a oslavoval so svojimi futbalistami. "Klamal som všetkým. Celý týžden hovorím, že tento 1000. zápas nie je pre mňa dôležitý, no strašne som sa bál prehry. Vyhrali sme a ja som bežal ako malý chlapec, a nie ako 58 ročný," povedal po zápase.