Bývalý futbalový reprezentant Igor Žofčák v klube ligových štvorstovkárov: Oslavy režíroval klub aj rodina

Fantastické číslo. Keď niekto odohrá v najvyššej futbalovej súťaži štyristo zápasov, treba pred ním zložiť pomyselný klobúk. Tak je to aj v prípade bývalého slovenského reprezentanta a v súčasnosti stredopoliara Michaloviec Igora Žofčáka, ktorý túto magickú hranicu dosiahol v sobotňajšom ligovom zápase proti Trnave (1:2).

Pochopiteľne, kapitán Zemplína si prial, aby mužstvo pri príležitosti jeho jubilea bodovalo, ale ani prehra mu nepokazila oslavy, ktoré režíroval klub a rodinní príslušníci.

Igor Žofčák svoj prvý ligový zápas absolvoval v drese Ružomberka ešte v roku 2001 ako osemnásťročné „ucho“ na pôde Interu Bratislava. „Spomínam si, že sme hrali na Pasienkoch, vyhrali sme 3:2 a mal som veľkú trému,“ vyjadril sa na úvod stredopoliar Michaloviec, ktorý 400 ligových zápasov odohral okrem Ružomberka ešte v Slovane a vo svojom súčasnom klube - Michalovciach.

Nesníval o tom

Ak by sa započítavali aj tie v iných ligových súťažiach, v ktorých pôsobil (Česko a Maďarsko - pozn. red.), bolo by ich ešte viac.

„Samozrejme, keď som v lige začínal, mal som nejaké ciele a plány. Ani vo sne by mi však nenapadlo, že odohrám toľko zápasov. Som na to hrdý,“ pokračoval hráč, ktorý si v minulosti štrnásťkrát obliekol reprezentačný dres.

Rekord sa trasie

Do prekonania rekordu (422 zápasov) bývalého hráča Žiliny Viktora Pečovského mu zostáva odohrať dvadsaťtri zápasov. Pokúsi sa túto métu dosiahnuť?

„Neženiem sa za tým. Nechcem nikoho prekonávať, ak, tak iba seba. Pôjdem postupnými krokmi, uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ tvrdí Žofčák, ktorý sa okrem futbalu živí aj ako finančný poradca.

A komu vďačí za svoju futbalovú dlhovekosť? „Rodine, ľuďom z klubu a svojmu okoliu. Bez nich by som to nikdy nedokázal. Patrí im vďaka aj za to, že pre mňa pripravili oslavu, ktorú sme si všetci spoločne užili,“ dodal Žofčák.

Piati so 400 zápasmi

Kapitán Michaloviec Igor Žofčák je iba piatym hráčom, ktorý dosiahol métu štyristo zápasov v najvyššej ligovej súťaži. Rekordérom je bývalý hráč Žiliny Viktor Pečovský (38) a okrem kapitána Michaloviec môže na jeho pozíciu zaútočiť ešte aj Tomáš Ďubek (34), ktorý odohral už 405 ligových zápasov a pravidelne nastupuje za ViOn Zlaté Moravce.